Канье Уэст купил фото ванны Уитни Хьюстон для альбома

Канье Уэст (Kanye West) заплатил 85 тысяч долларов за авторские права на фотографию заваленной наркотиками ванной комнаты Уитни Хьюстон . Снимок будет использован для обложки нового альбома рэпера Pusha T Daytona.

Публикация от Pusha T (@kingpush)

24 Май 2018 в 2:03 PDT Фотография была сделана в 2006 году в доме Хьюстон в Атланте. Тогда певица была на пике своей наркозависимости. Фото же было опубликовано после смерти Уитни.

Альбом Daytona, который изначально назывался King Push, должен был последовать за альбомом King Push — Darkest Before Dawn: The Prelude, который вышел в декабре 2015 года, но был отложен. В апреле этого года Уэст, который отвечает за продакшен, рассказал в Twitter, что альбом будет выпущен 25 мая. «Мы провели полтора года, занимаясь написанием альбома и поиском сэмплов», — заявил Уэст.

Pusha T рассказал, что Уэст продолжает производить изменения в альбоме буквально за день до выпуска, как было и с его собственным альбомом The Life of Pablo. Поменять фото на обложке было идеей Канье. При этом Уэст лично заплатил за лицензию на снимок.

Напомним, что Канье Уэст ранее заявил о своих планах стать «одним из величайших девелоперов всех времен». У рэпера уже есть более 100 гектаров земли, и он планирует построить пять новых домов. Также известно, что супруг Ким Кардашян стал писать философскую книгу.