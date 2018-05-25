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Канье Уэст купил фото ванны Уитни Хьюстон для альбома
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Канье Уэст купил фото ванны Уитни Хьюстон для альбома 

Клео.Ру 1 час назад
Фото: Клео.Ру
Канье Уэст (Kanye West) заплатил 85 тысяч долларов за авторские права на фотографию заваленной наркотиками ванной комнаты Уитни Хьюстон. Снимок будет использован для обложки нового альбома рэпера Pusha T Daytona.
Публикация от Pusha T (@kingpush)
24 Май 2018 в 2:03 PDT  Фотография была сделана в 2006 году в доме Хьюстон в Атланте. Тогда певица была на пике своей наркозависимости. Фото же было опубликовано после смерти Уитни.
Альбом Daytona, который изначально назывался King Push, должен был последовать за альбомом King Push — Darkest Before Dawn: The Prelude, который вышел в декабре 2015 года, но был отложен. В апреле этого года Уэст, который отвечает за продакшен, рассказал в Twitter, что альбом будет выпущен 25 мая. «Мы провели полтора года, занимаясь написанием альбома и поиском сэмплов», — заявил Уэст.
Pusha T рассказал, что Уэст продолжает производить изменения в альбоме буквально за день до выпуска, как было и с его собственным альбомом The Life of Pablo. Поменять фото на обложке было идеей Канье. При этом Уэст лично заплатил за лицензию на снимок.
Напомним, что Канье Уэст ранее заявил о своих планах стать «одним из величайших девелоперов всех времен». У рэпера уже есть более 100 гектаров земли, и он планирует построить пять новых домов. Также известно, что супруг Ким Кардашян стал писать философскую книгу.
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