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Не угадаешь! Сколько Канье Уэст заплатил за фото ванной Уитни Хьюстон?
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Не угадаешь! Сколько Канье Уэст заплатил за фото ванной Уитни Хьюстон? 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
Сегодня на музыкальных платформах наконец появился альбом Pusha T (41) DAYTONDA, продюсером которого стал Канье Уэст (40). Треклист состоит из 7 песен, среди которых два фита (один с Риком Россом, второй — с самим Канье). Но самое интересное — это обложка. На ней — фото ванной Уитни Хьюстон, на котором отчетливо видны разбросанные наркотические препараты, и Уэст заплатил за него 85 тысяч долларов. То есть, почти три миллиона рублей!
Pusha T рассказал, как это произошло в интервью Энджи Мартинез: «Час ночи, у меня звонит телефон. Номер не отображается. Я беру трубку и слышу: „Привет, слушай, мы должны поменять обложку. Мне нравится другая. Она стоит 85 тысяч“. Я ответил: „Слушай, я столько платить не хочу. И тебя не прошу этого делать. Мы выбрали то, что мы выбрали. Все уже готово“. „Нет, — ответил Канье. — Это то, что люди должны видеть, когда будут слушать эту музыку. Я заплачу“. И мне нравится. Мне очень нравится. Это круто. Но я точно не хотел столько за это платить».
И Канье не прогадал — обложка действительно очень крутая. Но нам куда больше интересно, чем он «украсит» свой альбом, который появится в Сети уже 1 июня. Напомним, ранее Уэст собирался поместить на обложку фото пластического хирурга, чья операция стала роковой для мамы рэпера Донды Уэст — она скончалась в 2007-м.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/ne-ugadaesh-skolko-kane-uest-zaplatil-za-foto-vannoj-uitni-hyuston/
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