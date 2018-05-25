В Измайловском парке стартует джазовый сезон

Регулярные бесплатные концерты джазовой музыки состоятся в выходные дни.

В субботу, 26 мая, в Измайловском парке открывается джазовый сезон. Москвичи смогут в этот день посетить бесплатный концерт московского джазбэнда «Старый Добрый Диксилэнд», который исполняет джазовые хиты начала 20-х, золотой эры джаза. Зрители услышат музыку: Луи Армстронга , Джелли Ролл Мортона , Кинга Оливера, Сиднея Беше, а также прославившиеся на весь мир американские, советские и французские шлягеры.

В воскресенье, 27 мая, посетители парка услышат «Masala Quartet». По словам специалистов, музыканты этого коллектива славятся своими импровизациями. Они постоянно будут проходить у здания дирекции парка.

В субботу начало программы в 17 часов, а в воскресенье — в 18 часов.

Вход свободный.