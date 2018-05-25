Ещё
В Измайловском парке стартует джазовый сезон
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет

В Измайловском парке стартует джазовый сезон 

Управа района Измайлово города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Регулярные бесплатные концерты джазовой музыки состоятся в выходные дни.
В субботу, 26 мая, в Измайловском парке открывается джазовый сезон. Москвичи смогут в этот день посетить бесплатный концерт московского джазбэнда «Старый Добрый Диксилэнд», который исполняет джазовые хиты начала 20-х, золотой эры джаза. Зрители услышат музыку: Луи Армстронга, Джелли Ролл Мортона, Кинга Оливера, Сиднея Беше, а также прославившиеся на весь мир американские, советские и французские шлягеры.
В воскресенье, 27 мая, посетители парка услышат «Masala Quartet». По словам специалистов, музыканты этого коллектива славятся своими импровизациями. Они постоянно будут проходить у здания дирекции парка.
В субботу начало программы в 17 часов, а в воскресенье — в 18 часов.
Вход свободный.
Управа района Измайлово города Москвы: последние новости
В Измайлове 27 мая пройдет карнавальное шествие Измайловские пианисты показали свое мастерство Выставка «Гжель, как я ее понимаю» откроется в Измайлове
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?1
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть8
Клептомания или наркотики: угадайте скандал
Актрисы, чьи обнаженные тела мы так и не увидели2
Тест: вы еще помните песни «На-На»?4
Видео
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
00:14
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
ТВ
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
03:51
Ляпы в хитах, которые нашли киноманы
Кино
10:08
Актрисы, чьи обнаженные тела мы так и не увидели
Кино
08:15
Что делают актёры, пересевшие за камеру
Кино
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
10:07
Фильмы, которые всех взорвут в следующем году
Кино
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
10:30
Какие секреты кинотеатры так тщательно охраняют
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение