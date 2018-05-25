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«Как я люблю»: Рената Литвинова обрадовалась концерту певицы из Уфы
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«Как я люблю»: Рената Литвинова обрадовалась концерту певицы из Уфы 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
Своего рода признание актриса написала на уличной афише долгожданного концерта Земфиры в Санкт-Петербурге и выложила в инстаграм.
Известная актриса не совершала акта вандализма над рекламным щитом, а сделала надпись на фото. Но самое главное — наша соотечественница Земфира, наконец, выступит после нескольких лет затишья. Этот факт обрадовал не только ее соратницу, но и преданных фанатов. Концерт пройдет 12 июня на Конюшенной площади в формате городского музыкального open air с участием талантливых российских артистов. Хедлайнер — Земфира.
Несколько лет назад артистка из Уфы объявила, что больше не будет ездить в концертные туры. Ее редкие концерты — всегда события, которые всегда собирают стадионы людей.
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