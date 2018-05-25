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Тест: вы еще помните песни «На-На»?
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Тест: как хорошо вы помните песни группы «На-На»? 

Рамблер 1 час назад
Фото: @alibasov_nana
В 90-е не было тех, кто не знал сладкоголосых и подкаченных мальчиков из группы «На-На». Они стали нашим ответом всем западным бой-бендам и под руководством Бари Алибасова надолго ворвались во все хит-парады страны. Так, их песня «Фаина» три года не уходила из главных музыкальных ТОПов России.
У «На-На» целых 12 национальных музыкальных премий «Овация» и бессчетное число разбитых женских сердец.
Между прочим, группа существует до сих пор. У нее даже есть китайский альбом. Но, конечно, до той славы, что была у парней в 90-х, им далеко.
Предлагаем поностальгировать и проверить, насколько прочно слова популярных песен «На-На» засели в вашей памяти.
Комментарии4
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