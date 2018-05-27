«Сплин» пошел по «Встречной полосе» 

25 мая 2018 года одна из самых известных русских рок-групп «Сплин» представила на суд своих слушателей новый альбом под названием «Встречная полоса».
Всего в релиз вошло 11 треков, все они написаны лидером группы Александром Васильевым. Лишь композиция «Булгаковский марш» выбивается из общего ряда: текст песни написан Михаилом Булгаковым.
Новый альбом музыканты записывали на знаменитой студии «Добролет», где «отметились» почти все известные рокеры.
Примечательно, что в работе над «Встречной полосой» принимала участие духовая секция группы «Ленинград».