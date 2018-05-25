«Булгаковский марш» на «Встречной полосе»: «Сплин» выпустил новый альбом

Российская рок-группа «Сплин» выпустила новый альбом «Встречная полоса», сообщается на сайте коллектива.

Пластинка, содержащая 11 композиций, стала 15-й по счету в карьере «Сплина». Текст песни «Булгаковский марш» написал Михаил Булгаков . Автором остальных песен альбома выступил фронтмен группы Александр Васильев

В записи альбома приняли участие музыканты группировки «Ленинград», они сыграли на духовых инструментах. Как отметил, По словам Александра Васильева, музыкальные партии изначально прописаны не были: он лишь задавал ритмику и гармонию, а свои партии коллеги Сергея Шнурова придумывали самостоятельно.

«Поэтому наши альбомы всегда звучат так разнопланово. Плюс к этому мы приглашали ребят из других групп. Ну, например, пытаемся спасти души ребят из группы «Ленинград», пытаемся хотя бы частично спасти коллектив от полного разложения и приглашаем их в свои высокодуховные произведения. Кстати, они действительно выходят из нашей студии одухотворенными и довольными»

Предыдущая пластинка, «Ключ к шифру», была выпущена 23 сентября 2016 года, в нее вошли 15 композиций.

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