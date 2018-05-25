Ещё
«Булгаковский марш» на «Встречной полосе»: «Сплин» выпустил новый альбом
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет

«Булгаковский марш» на «Встречной полосе»: «Сплин» выпустил новый альбом 

Мир24 2 часа назад
Фото: Мир24
Российская рок-группа «Сплин» выпустила новый альбом «Встречная полоса», сообщается на сайте коллектива.
Пластинка, содержащая 11 композиций, стала 15-й по счету в карьере «Сплина». Текст песни «Булгаковский марш» написал Михаил Булгаков. Автором остальных песен альбома выступил фронтмен группы Александр Васильев.
В записи альбома приняли участие музыканты группировки «Ленинград», они сыграли на духовых инструментах. Как отметил, По словам Александра Васильева, музыкальные партии изначально прописаны не были: он лишь задавал ритмику и гармонию, а свои партии коллеги Сергея Шнурова придумывали самостоятельно.
«Поэтому наши альбомы всегда звучат так разнопланово. Плюс к этому мы приглашали ребят из других групп. Ну, например, пытаемся спасти души ребят из группы «Ленинград», пытаемся хотя бы частично спасти коллектив от полного разложения и приглашаем их в свои высокодуховные произведения. Кстати, они действительно выходят из нашей студии одухотворенными и довольными»
Предыдущая пластинка, «Ключ к шифру», была выпущена 23 сентября 2016 года, в нее вошли 15 композиций.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Deep Purple отметит полувековой юбилей концертами в России Знаменитую электрогитару Боба Дилана продали в США за $490 тысяч Экс-басист Sex Pistols выступит на границе Южной Кореи и КНДР
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?1
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть8
Клептомания или наркотики: угадайте скандал
Актрисы, чьи обнаженные тела мы так и не увидели2
Тест: вы еще помните песни «На-На»?4
Видео
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
00:14
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
ТВ
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
03:51
Ляпы в хитах, которые нашли киноманы
Кино
10:08
Актрисы, чьи обнаженные тела мы так и не увидели
Кино
08:15
Что делают актёры, пересевшие за камеру
Кино
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
10:07
Фильмы, которые всех взорвут в следующем году
Кино
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
10:30
Какие секреты кинотеатры так тщательно охраняют
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение