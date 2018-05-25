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Николай Басков выпустил песню на стихи Михаила Гуцериева
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Николай Басков выпустил песню на стихи Михаила Гуцериева 

Говорит Москва 2 часа назад
Фото: Говорит Москва
Автором музыки выступил композитор Сергей Ревтов, с которым Михаила Гуцериева связывает многолетнее сотрудничество. Они вместе написали порядка десяти песен, однако для Николая Баскова создавали композицию вдвоём впервые.
Как признаётся сам Народный артист России, его часто приглашают вести свадьбы, и подобная праздничная песня была необходима для его репертуара.
«”Два венца на карете” сразу становилась хитом всех свадебных мероприятий, где я её пел. Гости просят её спеть иногда 5 раз подряд и сразу подпевают, будто знают её уже долгие годы. Что тут ещё можно добавить?! Уверен, что скоро песня украсит так же и хит-парады наших популярных радиостанций», — рассказал Басков.
Премьера песни «Два венца на карете» состоялась на радио «Дача». В конце июня выйдет клип на композицию, снятый режиссёром Сергеем Ткаченко.
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