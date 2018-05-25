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A$AP Rocky опубликовал пластинку «Testing»
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A$AP Rocky опубликовал пластинку «Testing» 

Аpelzin.ru 1 час назад
A$AP Rocky представил долгожданный диск «Testing». Слушайте TESTING — A$AP Rocky на Яндекс. Музыке Запись релиза началась ещё в мае 2016 года. Над релизом трудились более десятка продюсеров. Треклист лонгплея включил в себя пятнадцать композиций, включая совместные песни с Моби, Кид Кади, FKA Twigs и многими другими. За продвижение диска отвечают лейблы «ASAP Worldwide», «RCA» и «AWGE». Первой «ласточкой» с релиза был сингл «ASAP Forever» (записанный с Моби), выпущенный в апреле, и добравшийся до 65 строчки «Billboard Hot 100». https://www.youtube.com/watch?v=BNzc6hG3yN4
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