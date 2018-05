Hoobastank вернулись с лонгплеем «Push Pull»

Исполнители супер-хита «The Reason» — Hoobastank — вернулись с альбомом «Push Pull». https://www.youtube.com/watch?v=fV4DiAyExN0 Слушайте Push Pull — Hoobastank на Яндекс. Музыке Лонгплей вместил в себя одиннадцать композиций и был записан в 2017 году. Продюсером пластинки выступил Matt Wallace, известный по работе с Faith No More, Maroon 5, O. A. R., The Replacements и Train. Ранее, коллективом были опубликованы синглы «More Beautiful» и, одноимённый, «Push Pull». https://www.youtube.com/watch?v=qBgDodcnvls