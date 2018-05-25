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Dave Matthews Band представили композицию «That Girl Is You»
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Dave Matthews Band представили композицию «That Girl Is You» 

Аpelzin.ru 1 час назад
Ветераны американского рока — коллектив Dave Matthews Band — поделился треком «That Girl Is You». Одновременно с этим, на песню была выпущена специальная видео-визуализация. https://www.youtube.com/watch?v=jzpU1at0hnw Композиция войдёт в грядущий девятый студийный альбом музыкантов «Come Tomorrow». Выход диска ожидается 8 июня на лейбле «RCA». Ранее, рокерами был выпущен ведущий сингл «Samurai Cop (Oh Joy Begin)», добравшийся до 13 строчки хит-парада «Adult Alternative Songs» (США). На песню также была представлена специальная видео-визуализация. https://www.youtube.com/watch?v=4LlQwTgB5Rc
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