Dave Matthews Band представили композицию «That Girl Is You»

Ветераны американского рока — коллектив Dave Matthews Band — поделился треком «That Girl Is You». Одновременно с этим, на песню была выпущена специальная видео-визуализация. https://www.youtube.com/watch?v=jzpU1at0hnw Композиция войдёт в грядущий девятый студийный альбом музыкантов «Come Tomorrow». Выход диска ожидается 8 июня на лейбле «RCA». Ранее, рокерами был выпущен ведущий сингл «Samurai Cop (Oh Joy Begin)», добравшийся до 13 строчки хит-парада «Adult Alternative Songs» (США). На песню также была представлена специальная видео-визуализация. https://www.youtube.com/watch?v=4LlQwTgB5Rc