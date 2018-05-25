Бесплатные концерты на открытом воздухе представит Удмуртская филармония

Ижевск. Удмуртия. Государственная филармония Удмуртской Республики организует программу летних фестивалей. Как сообщили в администрации учреждения, в июне 2018 года филармония представит три проекта.

Первый проект — фестиваль «Музыка летом — 2018», во время которого на большой сцене Центральной площади Ижевска пройдут бесплатные для публики концерты профессиональных коллективов республики. Второй проект — фестиваль «Лето в филармонии». Здесь посетители смогут посетить выступления коллективов на сцене большого зала филармонии. Третье мероприятие — бесплатные виртуальные концерты.

Программа мероприятий:

Фестиваль «Музыка летом — 2018», большая сцена Центральной площади Ижевска.

Продолжительность программы — 1 час. Вход на мероприятия свободный.

— 2 июня, 18:00 — эстрадный ансамбль «Шулдыр ӝыт» с концертом «Веселый вечер»;

— 3 июня, 18:00 — оркестр «Золотая мелодия» с концертом «Разговор со счастьем»;

— 4 июня, 18:00 — концерт детской школы-студии им. Л. Мамонтовой;

— 5 июня, 18:00 — ансамбль песни и танца «Италмас» с концертом «Пой, танцуй, моя Россия»;

— 6 июня,18:00 — академическая хоровая капелла Удмуртии с концертом «Поэт в России»;

— 7 июня, 18.00 — оркестр народных инструментов «Золотая мелодия» с концертом «Мелодии лета»;

— 8 июня, 18:00 — Государственный симфонический оркестр Удмуртии с концертом «Музыка кино»;

— 9 июня, 18:00 — концерт духового оркестра «Арсенал-бэнд».

Фестиваль «Лето в филармонии», зал Удмуртской государственной филармонии.

Продолжительность программы — 1 час 20 минут. Билеты можно приобрести в кассе учреждения.

— 18 июня, 18:30 — концерт ансамбля песни и танца «Италмас» «Край родниковый»;

— 19 июня, 18:30 — концерт эстрадного ансамбля «Шулдыр ӝыт» «Музыка для всех!»;

— 20 июня, 18:30 — оркестр «Золотая мелодия» и солисты филармонии с концертом «Летнее настроение»;

— 21 июня, 18:30 — оркестр «Арсенал-бэнд» с концертом «В городском саду»;

— 22 июня, 05:00 — Академическая хоровая капелла Удмуртии с программой «Мы помним. Повесть о солдате», посвящённой Дню памяти и скорби. Вход свободный

Виртуальные концерты, шатёр на переулке Широком рядом с филармонией.

Трансляции концертов Московской филармонии. Вход свободный.

— 14 июня, 18:00 — оперно-джазовое шоу «Гершвин — гала»;

— 19 июня, 18:00 — «Музыка любимых кинофильмов»;

— 21 июня, 18:00 — Джойс Эль-Хури (сопрано) и симфонический оркестр Московской филармонии;

— 26 июня, 18:00 — симфонический оркестр Баварского радио;

— 28 июня, 18:00 — «Джаз для всех».

«Детская афиша»

— 13 июня, 11:00 — «Забавный профессор. Вместе весело шагать. Российские композиторы — детям»;

— 20 июня, 11:00 — сказка с оркестром «Приключения Пиноккио»;

— 27 июня, 11:00 — сказка с оркестром «Василиса Прекрасная».