Бесплатные концерты на открытом воздухе представит Удмуртская филармония 

Ижевск. Удмуртия. Государственная филармония Удмуртской Республики организует программу летних фестивалей. Как сообщили в администрации учреждения, в июне 2018 года филармония представит три проекта.
Первый проект — фестиваль «Музыка летом — 2018», во время которого на большой сцене Центральной площади Ижевска пройдут бесплатные для публики концерты профессиональных коллективов республики. Второй проект — фестиваль «Лето в филармонии». Здесь посетители смогут посетить выступления коллективов на сцене большого зала филармонии. Третье мероприятие — бесплатные виртуальные концерты.
Программа мероприятий:
Фестиваль «Музыка летом — 2018», большая сцена Центральной площади Ижевска.
Продолжительность программы — 1 час. Вход на мероприятия свободный.
— 2 июня, 18:00 — эстрадный ансамбль «Шулдыр ӝыт» с концертом «Веселый вечер»;
— 3 июня, 18:00 — оркестр «Золотая мелодия» с концертом «Разговор со счастьем»;
— 4 июня, 18:00 — концерт детской школы-студии им. Л. Мамонтовой;
— 5 июня, 18:00 — ансамбль песни и танца «Италмас» с концертом «Пой, танцуй, моя Россия»;
— 6 июня,18:00 — академическая хоровая капелла Удмуртии с концертом «Поэт в России»;
— 7 июня, 18.00 — оркестр народных инструментов «Золотая мелодия» с концертом «Мелодии лета»;
— 8 июня, 18:00 — Государственный симфонический оркестр Удмуртии с концертом «Музыка кино»;
— 9 июня, 18:00 — концерт духового оркестра «Арсенал-бэнд».
Фестиваль «Лето в филармонии», зал Удмуртской государственной филармонии.
Продолжительность программы — 1 час 20 минут. Билеты можно приобрести в кассе учреждения.
— 18 июня, 18:30 — концерт ансамбля песни и танца «Италмас» «Край родниковый»;
— 19 июня, 18:30 — концерт эстрадного ансамбля «Шулдыр ӝыт» «Музыка для всех!»;
— 20 июня, 18:30 — оркестр «Золотая мелодия» и солисты филармонии с концертом «Летнее настроение»;
— 21 июня, 18:30 — оркестр «Арсенал-бэнд» с концертом «В городском саду»;
— 22 июня, 05:00 — Академическая хоровая капелла Удмуртии с программой «Мы помним. Повесть о солдате», посвящённой Дню памяти и скорби. Вход свободный
Виртуальные концерты, шатёр на переулке Широком рядом с филармонией.
Трансляции концертов Московской филармонии. Вход свободный.
— 14 июня, 18:00 — оперно-джазовое шоу «Гершвин — гала»;
— 19 июня, 18:00 — «Музыка любимых кинофильмов»;
— 21 июня, 18:00 — Джойс Эль-Хури (сопрано) и симфонический оркестр Московской филармонии;
— 26 июня, 18:00 — симфонический оркестр Баварского радио;
— 28 июня, 18:00 — «Джаз для всех».
«Детская афиша»
— 13 июня, 11:00 — «Забавный профессор. Вместе весело шагать. Российские композиторы — детям»;
— 20 июня, 11:00 — сказка с оркестром «Приключения Пиноккио»;
— 27 июня, 11:00 — сказка с оркестром «Василиса Прекрасная».