Специально для PEOPLETALK: певица Ёлка о лучшем месте в мире, вере в людей и смысле жизни

Второго июня певица Ёлка выступит на юбилейном фестивале «Усадьба JAZZ» в Архангельском, и специально для этого она даже подготовила особую музыкальную программу. Сюрприз она пока не раскрывает, зато поболтала с PEOPLETALK о любви к черному цвету, лучшем средстве от стресса и главном в жизни.

Лучший артист в истории? Понятия не имею.

Из российских артистов я восхищаюсь… Многими. Причем зачастую их человеческие качества вызывают у меня восторг в первую очередь. А творчество может даже и не вызывать никаких эмоций.

Лучше видео в истории… Не знаю, не знаю…

Клип или запись с концерта? Смотря для чего, но, как по мне, это все-таки запись с концерта. Хотя клип масштабнее. (Смеется.)

Концерт в клубе или на стадионе? Я выбираю оба, потому что они для разных целей.

Total black или яркие концертные костюмы? Тут все однозначно: черненькое.

https://www.youtube.com/watch?v=JJ0G0sUBe2k

Лучшее средство от стресса? Очень банально, но это по-любому сон, потом еда (смеется) и очень понятный простой досуг с друзьями, прогулка на свежем воздухе. Вообще, я закрываю глаза и сразу представляю — валяться на траве и придумывать имена облакам.

Когда я слышу свою песню по радио, я… Убегаю. (Смеется.) На самом деле я улыбаюсь внутри.

Я верю в… Людей и мечту.

Главное в жизни — это… Наверное, найти общий язык с собой, принять себя, простить себя, уважать себя. Потому, что от этого наматывается все остальное.

Любимое место… Ужгород. Хотя у меня любимое место то, где я улыбаюсь. А я много где улыбаюсь.

Хотелось бы познакомиться с… Я не хочу знакомиться с теми, кого считаю или считала своими кумирами, пускай остаются в моей голове идеальными.

На моих концертах всегда… Душевно. (Смеется.)

Сейчас в моем плеере на повторе… Bluecid, Sevdaliza — Ison.

Моя любимая Instagram-страница… @licidscreen, @prilivspace, @love_ceramic, @streetartglobe, @artbymartisha.

Любимая вещь в моем гардеробе… Любая черная вещь, они мало чем отличаются друг от друга. Это что-то бесформенное, мешковатое, но очень уютное.

Вещь моей мечты… Телепорт.

Идеал мужчины… Папа.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/elka-blits/