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«Звучит стильно»: «реальный пацан» Вован оценил творчество архангельских музыкантов
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«Звучит стильно»: «реальный пацан» Вован оценил творчество архангельских музыкантов 

29.ru 36 минут назад
Фото: 29.ru
Сегодня в Архангельске на Празднике последнего звонка выступит Владимир Селиванов — на сцене у театра драмы он споет свое песни как Vavan вместе с группой «Раён». Известный актер сериала «Реальные пацаны» дал сайту 29.ru эксклюзивное интервью, в котором рассказал, каким школьником был сам, а еще послушал архангельские песни — Аллы Сумароковой, команды «Гребля», Тони Джи других местных исполнителей.
Владимир Селиванов приехал в Архангельск впервые, как сам говорит, — постарается выложиться перед аудиторией на всю мощь.
— Не так ведь часто к вам, наверно, популярные артисты приезжают, а для меня выйти к такой большой толпе — большая радость, — комментирует он.
Концерт начнется на площади театра Драмы в 15.00, перед этим Владимир встретился с журналистами 29.ru и отметил, что не смотря на то, что его больше знают как Вована из комедийного сериала «Реальные пацаны», музыкой он занимается уже давно и сегодня выступает в разных городах России с сольной программой — не только ироничными, но и серьезными песнями.
— Одна из новых песен — «Вредная привычка», она получилась даже печальной, мне кажется, русскому человеку нравится такое — когда душа нараспашку. Мне кажется, моя аудитория — это те, кто меня знает с самого начала и растет вместе со мной, но мне приятно, что сегодня ко мне подходят совсем молодые ребята, узнают, просят сфотографироваться. Сегодня я буду петь для архангельских школьников, это совсем еще юные парни и девчонки, которых ждут первые испытания взрослой жизни. И я хочу им пожелать им найти свой путь, и ориентироваться, в первую очередь, на самих себя — на то, что подсказывает сердце.
Владимир Селиванов послушал несколько композиций архангельских авторов, — Аллу Сумарокову с песней «А северянки самые красивые», Тони Джи — «Свобода», группу «Гребля» — с песней «Север», а также творчество архангельского музыканта Bjarmski и композицию команды «Облачный край» — «Ублюжья Доля».
— Это про Архангельск? Это вы все самое лучшее для меня из местной музыки собрали? Спасибо, круто, -комментирует Владимир Селиванов. — Сегодня развивается технический прогресс, и музыку можно делать дома на коленке, что говорить про студии. Тот же русский рэп стал гораздо качественнее. Но знаете, — иногда кустарные сыроватые вещи трогают гораздо сильнее, чем качественно отработанные. Тони Джи звучит стильно, Алла Сумарокова — чувствуется, что с душой сделано, я большой меломан, и могу такой жанр оценить. «Гребля» — нетипичный рок, «Ублюжья Доля» — это весело, а Bjarmski — интересное звучание струнных инструментов, которые я даже назвать не смогу. Круто, спасибо, что познакомили меня с музыкой из Архангельска.
На общегородском Последнем звонке кроме Владимира Селиванова выступят местные музыканты, также лжидается танцевальный флешмоб, огненное шоу, много юмора и запуск в небо воздушных шаров.
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