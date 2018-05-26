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Двойники битлов, хиппи и фенечки: Уралмаш в третий раз принял фестиваль The Beatles fest
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Двойники битлов, хиппи и фенечки: Уралмаш в третий раз принял фестиваль The Beatles fest 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Сегодня жители Уралмаша отпраздновали день рождения Орджоникидзевского района, как следует оторвавшись под песни легендарных «биттлов». На бульваре Культуры стартовал музыкальный фестиваль The Beatles fest, который в последние годы становится местной достопримечательностью в этой индустриальной части уральской столицы.
Легендарных битлов стали чествовать поскольку ливерпульская четверка начинала своё творчество как раз в тот период, когда произошло объединение Уралмаша и Эльмаша в один административный район.
В этом году фестиваль заинтересовал музыкантов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Барнаула, Сургута, и Казахстана. Но главным событием стал приезд в Екатеринбург «клонов» Битлов — музыкантов BeatLove. Это первый и единственный в России официальный трибьют The Beatles. Их костюмы и инструменты сделаны один в один, как у битлов. Эти ребята даже научились копировать голоса, мимику и поведение участников «великолепной четвёрки».
Приглашённые музыканты в течение дня исполнили перед публикой больше ста песен из них 70 — The Beatles.
— Пришли многие жители Уралмаша, причем всех возрастов. Многие с детьми. Люди стали подпевать музыкантам. Многие знают тексты песен! Каждый раз удивляемся, насколько широкая аудитория собирается, — сказали организаторы.
Развлечься на фестивале можно было не только возле сцены. Для посетителей организовали фудкорт, ярмарку и различные конкурсы. Например в хиппи-шатре гостей ждали шаржи, плетение фенечек и возможность сделать крутое сэлфи.
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