Двойники битлов, хиппи и фенечки: Уралмаш в третий раз принял фестиваль The Beatles fest

Сегодня жители Уралмаша отпраздновали день рождения Орджоникидзевского района, как следует оторвавшись под песни легендарных «биттлов». На бульваре Культуры стартовал музыкальный фестиваль The Beatles fest, который в последние годы становится местной достопримечательностью в этой индустриальной части уральской столицы.

Легендарных битлов стали чествовать поскольку ливерпульская четверка начинала своё творчество как раз в тот период, когда произошло объединение Уралмаша и Эльмаша в один административный район.

В этом году фестиваль заинтересовал музыкантов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Барнаула, Сургута, и Казахстана. Но главным событием стал приезд в Екатеринбург «клонов» Битлов — музыкантов BeatLove. Это первый и единственный в России официальный трибьют The Beatles. Их костюмы и инструменты сделаны один в один, как у битлов. Эти ребята даже научились копировать голоса, мимику и поведение участников «великолепной четвёрки».

Приглашённые музыканты в течение дня исполнили перед публикой больше ста песен из них 70 — The Beatles.

— Пришли многие жители Уралмаша, причем всех возрастов. Многие с детьми. Люди стали подпевать музыкантам. Многие знают тексты песен! Каждый раз удивляемся, насколько широкая аудитория собирается, — сказали организаторы.

Развлечься на фестивале можно было не только возле сцены. Для посетителей организовали фудкорт, ярмарку и различные конкурсы. Например в хиппи-шатре гостей ждали шаржи, плетение фенечек и возможность сделать крутое сэлфи.