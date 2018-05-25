Василий Янкович: В России возрождается цыганская песня

Один из самых известных в мире исполнителей цыганских песен и романсов Василий Янкович (Романи) недавно приезжал из Америки в Москву, чтобы поздравить друга — режиссера и одного из руководителей Центрального Дома актера Александра Жигалкина с днем рождения. В интервью «Вечерней Москве» Василий рассказал о любви к цыганской музыке за океаном, и о своей жизни.

— Василий, расскажите, пожалуйста, о своем происхождении, родителях, начале пути.

— Я из цыганской семьи. Мама — из Молдавии, папа — представитель известного цыганского рода Янковичей. Родился в Уфе. В 1978 году в Уфу приехал на гастроли театр «Ромен», которым руководил и руководит Николай Сличенко . В интервью он сказал, что «набирает цыганский курс в Гнесинское училище». Я пошел на прослушивание к Сличенко и получил хороший отзыв. Приехал в Москву и стал студентом знаменитого музыкального училища. Признаюсь, что для меня, не имевшего начального музыкального образования, учиться в Гнесинке было непросто. Но я много работал, занимался дополнительно. После окончания Гнесинского училища был принят в театр «Ромен», где играл в спектаклях и, разумеется, пел. В 1986 году пошел служить в армию, и меня взяли петь в ансамбль Московского военного округа. Был командиром солдатской бригады. Мы выступали на лучших площадках Москвы, среди которых Колонный Зал Дома Союзов и Кремлевский дворец.

— Почему решили уехать в США?

— В конце 80-х — начале 90-х годов в России была сложная ситуация, но это не было главной причиной. Когда я вернулся в театр «Ромен» после службы в армии, то был принят довольно прохладно. Мне пришлось уйти из театра на эстраду, где я много и довольно успешно выступал. После одного концерта ко мне подошел некий американец и предложил поехать в Америку, и там петь. Терять мне было нечего, и я рискнул. С 1991 года постоянно живу в Америке и каждый год приезжаю в Москву, чтобы повидаться с родными, друзьями и своими слушателями. К счастью, они у меня есть.

— Даже боюсь спрашивать — где вы пели и поете в США?

— У меня было свое шоу, где я пел цыганские песни. Брал уроки у лучших специалистов по вокалу, в частности, у итальянских мэтров. Учился в школе при театре Метрополитен-опера в течение года. Много работал с итальянцами и стал одним из лучших в Нью-Йорке исполнителей неаполитанских песен. Мое шоу в итальянском ресторане было одним из самым успешным в Нью-Йорке. Еще пел в легендарном клубе Михаила Барышникова «Самовар», в очень модном клубе «Москва». У меня был сольный концерт в Карнегги-холле. В 90-е годы в США был бум на цыганскую песню. А еще озвучивал фильмы для Голливуда, причем довольно много.

— А сейчас интерес к цыганской музыке за океаном пошел на убыль?

— Нет, но замечу, что в Америке цыганская песня — это песня под балалайку, а не под гитару. Я все-таки предпочитаю гитару, семиструнную.

— Что сегодня происходит в России с цыганской песней?

— Я увидел подъем народной музыки, и, в частности, цыганской песни. Те лихие 90-е годы, когда народная музыка была не в почете, нанесли удар по цыганской песне. А сейчас много делается для возрождения народной культуры. Хотя, конечно, в советское время интерес к цыганской песне был больше: цыгане были участниками всех правительственных концертов.

— Василий, как в США относятся к цыганам?

— Америка — это страна эмигрантов, в некоторой степени кочевников, и национальности там не придают значения. Кстати в Америке очень большая цыганская диаспора, которая обосновалась там еще 200 лет назад.

— Возможно, у цыган и американцев есть общие черты?

— Как ни странно, но есть. Американцы, как и цыгане, — довольно простые люди. Правда, среди американцев есть страшные снобы. Но большинство американцев очень простые и отзывчивые. Если в России невозможно подарить ненужную старую машину, то в Америке это в порядке вещей. Причем американцы не только могут подарить старую машину, но еще и вымоют ее, отремонтируют. Мне очень близки американцы, и среди них много моих друзей.

— Гадают ли цыгане в США?

— Гадание — это традиция. Но мужчинам-цыганам гадать запрещено. Мы свято соблюдаем свои традиции, они помогают сохранять свою особенность, культуру и язык.

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