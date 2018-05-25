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Музыканты из Кузьминок выступили в одном из детских садов
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Музыканты из Кузьминок выступили в одном из детских садов 

Управа района Кузьминки 2 часа назад
Фото: Управа района Кузьминки
Учащиеся детской школы искусств «Центр» побывали в дошкольном отделении № 1 школы № 1367. Музыкальная встреча «Весенняя фантазия» была посвящена весне.
— Природа в музыке была показана произведениями Чайковского, Грига, Ефимова, Глинки, Варламова, которые исполнили на домре и балалайке, малом барабане и фортепиано. Также зрители увидели концерт юных артистов из класса фортепиано и ударных инструментов. Особых оваций был удостоен дуэт блок-флейтистов Левы и Аси Гольдберг, ведь Ася — дошкольница данного учреждения. В исполнении детей прозвучали русская песня «Калинка» и зарисовка «Жаворонок», — заявил сотрудник ДШИ.
Завершилась встреча литературно-музыкальной сказкой «Весенняя песенка» в исполнении ведущей С. П. Карпухиной. (вт)
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