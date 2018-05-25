Музыканты из Кузьминок выступили в одном из детских садов

Учащиеся детской школы искусств «Центр» побывали в дошкольном отделении № 1 школы № 1367. Музыкальная встреча «Весенняя фантазия» была посвящена весне.

— Природа в музыке была показана произведениями Чайковского, Грига, Ефимова, Глинки, Варламова, которые исполнили на домре и балалайке, малом барабане и фортепиано. Также зрители увидели концерт юных артистов из класса фортепиано и ударных инструментов. Особых оваций был удостоен дуэт блок-флейтистов Левы и Аси Гольдберг, ведь Ася — дошкольница данного учреждения. В исполнении детей прозвучали русская песня «Калинка» и зарисовка «Жаворонок», — заявил сотрудник ДШИ.

Завершилась встреча литературно-музыкальной сказкой «Весенняя песенка» в исполнении ведущей С. П. Карпухиной. (вт)