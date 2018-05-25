Ещё
Золотые хиты рока прозвучат в Кремле
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет

Золотые хиты рока прозвучат в Кремле 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
31 мая 2018 Государственный Кремлевский дворец ждёт, без преувеличения, мощный концерт. Симфонический оркестр «Русская Филармония» выступит с одной из своих лучших программ «Золотые хиты рока»! Исполнить нестареющие хиты Deep Purple, Queen, Scorpions, Aerosmith, Rolling Stones, Europe вместе с оркестром в столицу приедут шведские рок-короли Магнус Баклунд и Йохан Бодинг, а также итальянский певец Симоне Романато. А дирижировать оркестром в этот вечер будет неподражаемый Ульф Ваденбрандт, который покорил московскую публику своей необыкновенной энергетикой.
Ваденбрандт и Баклунд
«Забудьте, что вы на концерте — вы на самой отвязной вечеринке!», — такое напутствие любит давать Ульф Ваденбрандт своим музыкантам. Эмоциональный накал из «тяжёлого» жанра он с успехом интегрировал в классическую школу, став при этом не просто дирижёром-лидером, но и настоящим фронтменом — работая с оркестром, Ульф словно превращает его в «рок-группу».
Любимые рок-хиты, драйв рок-вокала, пронзительные соло гитар в сочетании с мощным звучанием большого симфонического оркестра! Зрителей ждет невероятная феерия потрясающего звука, головокружительных ритмов и светового шоу!
Teleprogramma.pro: последние новости
Где сейчас звезды 90-х Экс-супруг Пугачевой рассказал, почему заменил в своем фильме Примадонну на Ротару Вера Брежнева показала, как весело проводит время без мужа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?7
Как живут актёры с дефектами внешности4
Откровенные платья Вертинской раскритиковали5
Тест: вы москвич или «понаехавший»?128
Актрисы, чьи обнаженные тела мы так и не увидели2
Видео
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
00:14
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
ТВ
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:59
Откровенные платья Вертинской раскритиковали
Кино
03:51
Ляпы в хитах, которые нашли киноманы
Кино
10:08
Актрисы, чьи обнаженные тела мы так и не увидели
Кино
08:15
Что делают актёры, пересевшие за камеру
Кино
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
10:07
Фильмы, которые всех взорвут в следующем году
Кино
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение