Золотые хиты рока прозвучат в Кремле

31 мая 2018 Государственный Кремлевский дворец ждёт, без преувеличения, мощный концерт. Симфонический оркестр «Русская Филармония» выступит с одной из своих лучших программ «Золотые хиты рока»! Исполнить нестареющие хиты Deep Purple, Queen, Scorpions, Aerosmith, Rolling Stones, Europe вместе с оркестром в столицу приедут шведские рок-короли Магнус Баклунд и Йохан Бодинг, а также итальянский певец Симоне Романато. А дирижировать оркестром в этот вечер будет неподражаемый Ульф Ваденбрандт , который покорил московскую публику своей необыкновенной энергетикой.

Ваденбрандт и Баклунд

«Забудьте, что вы на концерте — вы на самой отвязной вечеринке!», — такое напутствие любит давать Ульф Ваденбрандт своим музыкантам. Эмоциональный накал из «тяжёлого» жанра он с успехом интегрировал в классическую школу, став при этом не просто дирижёром-лидером, но и настоящим фронтменом — работая с оркестром, Ульф словно превращает его в «рок-группу».

Любимые рок-хиты, драйв рок-вокала, пронзительные соло гитар в сочетании с мощным звучанием большого симфонического оркестра! Зрителей ждет невероятная феерия потрясающего звука, головокружительных ритмов и светового шоу!