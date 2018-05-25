Новый альбом «Сплина» появился в сети

«Встречная полоса» — 15-й студийный альбом группы. Он содержит 11 композиций, для десяти из которых текст написал бессменый лидер коллектива Александр Васильев . А вот в «Булгаковском марше» слова взяты из романа классика «Мастер и Маргарита».

Отмечается, что пластинка была записана на студии «Добролет». Что интересно, в записи принимали участие музыканты из группы «Ленинград».

По данным сервиса «Яндекс. Музыка», самой популярной песней альбома стала композиция «Волк». Она заняла пятое место в чарте, сменив скандальный хит Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий».

«Сплин» — рок-группа из Петербурга, выступающая с 1994 года. Самые известные песни —«Выхода нет», «Мое сердце», «Орбит без сахара».