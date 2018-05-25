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Израильский камерный оркестр не приедет на воронежский Платоновфест
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Израильский камерный оркестр не приедет на воронежский Платоновфест 

АиФ 46 минут назад
Фото: АиФ
Израильский камерный оркестр не приедет на Платоновский фестиваль искусств.
«В связи с целым рядом обстоятельств и прежде всего в связи с изменением курса валют, мы вынуждены перенести выступление Израильского камерного оркестра на следующий год», — сообщили в пресс-службе Платоновфеста.
Концерт должен был пройти в Зеленом театре Центрального парка культуры и отдыха 7 июня.
Купленные билеты можно вернуть в той же кассе, в которой вы их покупали. Чтобы вернуть онлайн билеты, необходимо следовать инструкции на Kassir.ru. Возврат необходимо осуществить до 9 июня.
Также дирекция фестиваля сообщает, что по этим билетам можно будет посетить опен-эйр «Музыка мира в Белом колодце», который пройдет 10 июня.
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