Израильский камерный оркестр не приедет на воронежский Платоновфест

Израильский камерный оркестр не приедет на Платоновский фестиваль искусств.

«В связи с целым рядом обстоятельств и прежде всего в связи с изменением курса валют, мы вынуждены перенести выступление Израильского камерного оркестра на следующий год», — сообщили в пресс-службе Платоновфеста.

Концерт должен был пройти в Зеленом театре Центрального парка культуры и отдыха 7 июня.

Купленные билеты можно вернуть в той же кассе, в которой вы их покупали. Чтобы вернуть онлайн билеты, необходимо следовать инструкции на Kassir.ru. Возврат необходимо осуществить до 9 июня.

Также дирекция фестиваля сообщает, что по этим билетам можно будет посетить опен-эйр «Музыка мира в Белом колодце», который пройдет 10 июня.