Ещё
Энрике Иглесиас выступит в Москве
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет

Энрике Иглесиас выступит в Москве 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Концерт пройдет 1 июня в «Крокус Сити Холле». Об этом говорится в пресс-релизе, полученном редакцией «Ленты.ру».
Концерт в Москве станет единственным российским выступлением Иглесиаса в рамках мирового тура. Артист гастролирует в поддержку сингла Súbeme La Radio, выпущенного в начале 2017 года.
Дебютный альбом Enrique Iglesias, вышедший в 1995 году, всего за неделю был распродан тиражом в 1 миллион копий. В 2014 году певец выпустил альбом SEX & LOVE и хит Bailando, который с 2,4 миллиарда просмотров входит в десятку самых популярных видео на YouTube за всю историю сервиса.
В общей сложности за свою карьеру Энрике Иглесиас выпустил 10 студийных альбомов и два сборника хитов. Общий объем продаж альбомов исполнителя превысил 170 миллионов копий.
Иглесиас становился лауреатом таких музыкальных премий, как American Music Awards, Ace Awards, ASCAP, ASCAP среди композиторов, Billboard Awards, World Music Awards, Grammy, Latin Grammy Awards, NRJ Music Awards, Premio La Nuestro, Premios Eres и Рremio TV Novelas.
Продажа билетов открыта на сайте www.parter.ru и в официальных кассах Крокус Сити Холла.
Последние новости
Массовое убийство в Якутии: что известно на данный момент Кому выгодна ложь о сбитых Сирией американских ракетах Что россияне думают о Медведеве: опрос
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?7
Как живут актёры с дефектами внешности4
Откровенные платья Вертинской раскритиковали5
Тест: вы москвич или «понаехавший»?129
Актрисы, чьи обнаженные тела мы так и не увидели3
Видео
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
00:14
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
ТВ
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:59
Откровенные платья Вертинской раскритиковали
Кино
03:51
Ляпы в хитах, которые нашли киноманы
Кино
10:08
Актрисы, чьи обнаженные тела мы так и не увидели
Кино
08:15
Что делают актёры, пересевшие за камеру
Кино
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
10:07
Фильмы, которые всех взорвут в следующем году
Кино
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение