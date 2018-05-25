Энрике Иглесиас выступит в Москве

Концерт пройдет 1 июня в «Крокус Сити Холле». Об этом говорится в пресс-релизе, полученном редакцией «Ленты.ру»

Концерт в Москве станет единственным российским выступлением Иглесиаса в рамках мирового тура. Артист гастролирует в поддержку сингла Súbeme La Radio, выпущенного в начале 2017 года.

Дебютный альбом Enrique Iglesias, вышедший в 1995 году, всего за неделю был распродан тиражом в 1 миллион копий. В 2014 году певец выпустил альбом SEX & LOVE и хит Bailando, который с 2,4 миллиарда просмотров входит в десятку самых популярных видео на YouTube за всю историю сервиса.

В общей сложности за свою карьеру Энрике Иглесиас выпустил 10 студийных альбомов и два сборника хитов. Общий объем продаж альбомов исполнителя превысил 170 миллионов копий.

Иглесиас становился лауреатом таких музыкальных премий, как American Music Awards, Ace Awards, ASCAP, ASCAP среди композиторов, Billboard Awards, World Music Awards, Grammy, Latin Grammy Awards, NRJ Music Awards, Premio La Nuestro, Premios Eres и Рremio TV Novelas.

Продажа билетов открыта на сайте www.parter.ru и в официальных кассах Крокус Сити Холла.