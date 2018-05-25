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Юные музыканты блеснули талантом в Щукине
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Юные музыканты блеснули талантом в Щукине 

Префектура СЗАО города Москвы 49 минут назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В «Доме романса» на улице Берзарина, 20, подвели итоги очередного Всероссийского детско-юношеского конкурса-фестиваля «Лестница к звёздам». В нём участвовали юные артисты от 5 до 18 лет. Оценивало юных пианистов, певцов, скрипачей, исполнителей на струнных и духовых инструментах строгое жюри под руководством старшего преподавателя и организатора конкурса Анжелики Приходько.
— Для нас главная задача — поддерживать и развивать молодые таланты, — говорит она.
В «Доме романса» гордятся своими воспитанниками. Дмитрий Цыганов, например, стал лауреатом Гран-при одного из предыдущих фестивалей. А воспитанник фортепианной секции Александр Малофеев, в 13 лет завоевавший Гран-при предыдущего конкурса, впечатлил самого Дениса Мацуева. Тот уже пригласил юного коллегу выступить в совместном концерте в зале Чайковского.
16-летняя Кристина Иванова пишет стихи и музыку, поёт. Её песня «Мама», написанная 5 лет назад, вызвала слёзы у слушателей и даже привлекла интерес звёзд эстрады. Однако Кристина пока никому не даёт разрешение на исполнение своей песни — слишком это для неё личное.
Основатель и руководитель «Дом романса», заслуженная артистка России Галина Преображенская заметила, что эстетическое и духовное воспитание молодёжи — это очень важно.
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