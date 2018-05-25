Юные музыканты блеснули талантом в Щукине

В «Доме романса» на улице Берзарина, 20, подвели итоги очередного Всероссийского детско-юношеского конкурса-фестиваля «Лестница к звёздам». В нём участвовали юные артисты от 5 до 18 лет. Оценивало юных пианистов, певцов, скрипачей, исполнителей на струнных и духовых инструментах строгое жюри под руководством старшего преподавателя и организатора конкурса Анжелики Приходько.

— Для нас главная задача — поддерживать и развивать молодые таланты, — говорит она.

16-летняя Кристина Иванова пишет стихи и музыку, поёт. Её песня «Мама», написанная 5 лет назад, вызвала слёзы у слушателей и даже привлекла интерес звёзд эстрады. Однако Кристина пока никому не даёт разрешение на исполнение своей песни — слишком это для неё личное.