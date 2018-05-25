Музыканты-ударники из Кузьминок подвели итоги учебного года

Во вторник, 22 мая, прошел отчетный концерт класса ударных инструментов ДШИ «Центр» преподавателя Д. В. Чистякова и концертмейстера Ю. В. Молчанова.

— Ребята показали свои сольные и ансамблевые номера на ксилофоне, виброфоне, малом барабане, колокольчиках и других инструментах. Изюминкой концерта стал оригинальный номер, который прозвучал в исполнении Сводного ансамбля ударных инструментов в составе всех учеников класса, — заявил сотрудник учреждения.

Подводя итоги учебного года, руководитель отделения С. Е. Болихова отметила, что у музыкантов-ударников всегда отличная концертная готовность: они выступили более чем в 20 программах «Классическая музыка в детском саду» и стали участниками всех концертов «Центра». (вт)