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Музыканты-ударники из Кузьминок подвели итоги учебного года
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Музыканты-ударники из Кузьминок подвели итоги учебного года 

Управа района Кузьминки 42 минуты назад
Фото: Управа района Кузьминки
Во вторник, 22 мая, прошел отчетный концерт класса ударных инструментов ДШИ «Центр» преподавателя Д. В. Чистякова и концертмейстера Ю. В. Молчанова.
— Ребята показали свои сольные и ансамблевые номера на ксилофоне, виброфоне, малом барабане, колокольчиках и других инструментах. Изюминкой концерта стал оригинальный номер, который прозвучал в исполнении Сводного ансамбля ударных инструментов в составе всех учеников класса, — заявил сотрудник учреждения.
Подводя итоги учебного года, руководитель отделения С. Е. Болихова отметила, что у музыкантов-ударников всегда отличная концертная готовность: они выступили более чем в 20 программах «Классическая музыка в детском саду» и стали участниками всех концертов «Центра». (вт)
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