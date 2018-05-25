Концерт романтической музыки пройдет в музее 

Концерт романтической музыки состоится в музее Серебряного века 25 мая.
Гости мероприятия смогут увидеть выступления Ольги Серветник, Анны Тимофеевой, Любови Рубцовой и Дарьи Касьяненко. На официальном сайте театра сообщили, что певицы исполнят арии из знаменитых произведений Петра Чайковского, Камиля Сен-Санса, Сергея Рахманинова и Александра Скрябина.
Кроме вокального исполнения, слушатели смогут насладиться игрой музыкантов на фортепиано и скрипке.
Добавим, что музыкальный вечер состоится по адресу: проспект Мира, дом 30.