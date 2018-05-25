Концерт романтической музыки пройдет в музее

Концерт романтической музыки состоится в музее Серебряного века 25 мая.

Кроме вокального исполнения, слушатели смогут насладиться игрой музыкантов на фортепиано и скрипке.

Добавим, что музыкальный вечер состоится по адресу: проспект Мира, дом 30.