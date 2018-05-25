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В Театре эстрады «Янтарь-холл» выступит ансамбль народной песни «Сорока»
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В Театре эстрады «Янтарь-холл» выступит ансамбль народной песни «Сорока» 

Вести Калининград 26 минут назад
Фото: Вести Калининград
В Театре эстрады «Янтарь-холл» выступит ансамбль народной песни «Сорока» в сопровождении Калининградского областного симфонического оркестра под управлением Аркадия Фельдмана. Впервые на нашей сцене мелодичная русская песня переплетется мощью и богатым звучанием классического оркестра, сообщается на сайте «Янтарь-холла».
Ансамбль «Сорока» — музыкальный бренд Великого Новгорода, продолжающий традиции русского народно-песенного искусства, был основан в 1997 году и за годы творчества стал лауреатом Всероссийских конкурсов и дипломантом многочисленных международных фестивалей.
В современном мире уже не многие помнят, как весело и задорно звучит традиционная русская песня. Этот вид песенного искусства жив до сих пор, но исполнять его могут только настоящие мастера. Солистки ансамбля — шесть очаровательных девушек. Они завоевывают зрителей богатыми по тембру голосами, владением различными вокальными техниками, стилями и жанрами, завораживающим артистизмом. Атмосфера общения и праздника позволяют их зрителю стать участником настоящего музыкального шоу.
В программе ансамбля «Сорока» популярные народные песни в современной музыкальной обработке, а также авторские композиции. С коллективом работают лучшие композиторы и аранжировщики Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга. Атмосфера общения и праздника позволит зрителю стать участником настоящего музыкального шоу.
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