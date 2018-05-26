Пермяки танцуют на улицах города

Сегодня, 26 мая, в Перми состоялась одиннадцатая по счёту танцевальная акция «Dance walking day». Колонна танцоров прошла от арт-объекта «Счастье не за горами» на набережной до Художественной галереи. Сама идея акции максимально проста — двигаться по заданному маршруту под музыку из наушников как умеешь с группой таких же активных людей. Для участия необходима удобная одежда и обувь, плеер с музыкой и хорошее настроение.

Танцевальная акция популярна не только в Перми, но и в Санкт-Петербурге, Москве, Казани, Ижевске, Краснодаре, Новосибирске, Нижнем Новгороде и ещё в десятке городов.

Вдоль набережной, пританцовывая и улыбаясь, идут более сорока молодых людей. Все они выглядят счастливыми. Кто-то танцует в стиле хип-хоп, кто-то в стиле модерн, а кто-то в своём собственном танцевальном стиле, который придумывает на ходу. Я ловлю себя на мысли, что со стороны это выглядит странно и безумно, потому что танцоры будто бы танцуют без музыки, ведь она играет у них в наушниках.

Я выбрала девушку, у которой был только один наушник и в свободное ухо произнесла вопрос:

— Почему вы решили присоединиться к движению? — интересуюсь я.

— Я участвовала и в прошлом году, и благодаря этой акции познакомилась со своим нынешним молодым человеком. В этом году я участвую вместе с ним. Мне кажется, что это мероприятие — находка для тех, кто ищет способы почувствовать больше вкуса к жизни и хорошая возможность отдохнуть от серых будних дней, — отвечает Алина Наумова, продолжая танцевать.

А вот и еще один, тоже с одиноким наушником.

— Мне кажется, что такие танцевальные прогулки поднимают настроение, разве нет? Главное — это хорошая музыка. Вот послушайте песню, которая играет у меня в наушниках, — отвечает участник акции Андрей Богатырёв и даёт мне свои наушники, чтобы я послушала музыкальную композицию.

И правда, в наушниках играет заводной трек 90-х шведского музыканта Доктора Албана «It's my life», который не оставит равнодушным ни одного человека.

— А ещё я очень боюсь выступать на публике, поэтому борюсь со своим страхом именно так, ведь не каждый сможет идти по улице и танцевать на глазах у всех — добавляет Андрей.

Колонна танцоров достигает конечной точки своего маршрута, но они не спешат расходиться. Одна из участниц акции предлагает включить музыкальные композиции через динамик, чтобы к ним могли присоединиться другие люди.