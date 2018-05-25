Праздничный концерт в честь Дня независимости России пройдет на Воробьевых горах

В программе концерта проверенная временем классика: песни и танцы народов России, произведения известных русских композиторов и хореографические постановки разных лет, а также любимые людьми старшего поколения песни и мелодии советской и российской эстрады.

Участники концерта: Военный оркестр культурного центра Службы внешней разведки России; народная артистка Российской Федерации, солистка Государственного академического театра «Московская оперетта» Елена Зайцева ; народный артист Российской Федерации, советский и российский актёр театра и кино Александр Пашутин ; Ансамбль песни и пляски имени В. С. Локтева; Хор выпускников Ансамбля им. В. С. Локтева и др.

Дата: 08 июня 2018 года

Начало: 17:00 (продолжительность 2 часа)

Адрес: Москва, ул. Косыгина, д. 17 Место: Большой концертный зал Московского Дворца пионеров

Вход свободный.