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Праздничный концерт в честь Дня независимости России пройдет на Воробьевых горах
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Праздничный концерт в честь Дня независимости России пройдет на Воробьевых горах 

Управа района Гагаринский 1 час назад
Фото: Управа района Гагаринский
В программе концерта проверенная временем классика: песни и танцы народов России, произведения известных русских композиторов и хореографические постановки разных лет, а также любимые людьми старшего поколения песни и мелодии советской и российской эстрады.
Участники концерта: Военный оркестр культурного центра Службы внешней разведки России; народная артистка Российской Федерации, солистка Государственного академического театра «Московская оперетта» Елена Зайцева; народный артист Российской Федерации, советский и российский актёр театра и кино Александр Пашутин; Ансамбль песни и пляски имени В. С. Локтева; Хор выпускников Ансамбля им. В. С. Локтева и др.
Дата: 08 июня 2018 года
Начало: 17:00 (продолжительность 2 часа)
Адрес: Москва, ул. Косыгина, д. 17  Место: Большой концертный зал Московского Дворца пионеров
Вход свободный.
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