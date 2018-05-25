Хиты легендарной группы «Битлз» исполнили в музыкальной школе на Северном бульваре

В минувшую среду, 23 мая, в детской музыкальной школе имени Гречанинова прозвучали хиты легендарной группы «Битлз». Представление-фантазия, как назвали его в учреждении, было посвящено полувековому юбилею со дня выпуска великолепной четверкой альбома «Оркестр Клуба Одиноких Сердец Сержанта Пеппера».

— Это первый по-настоящему концептуальный альбом, а не просто сборник песен в его традиционном понимании. В программе было исполнено девять песен из этого альбома, а также еще три песни, вышедшие в год выпуска альбома — 1967, — рассказали в администрации музшколы.

Стоит отметить, что это был не обычный концерт — на сцене происходило настоящее театрализованное представление, которое зрители оценили по достоинству. (вт)