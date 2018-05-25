Новый выпуск шоу «ПЕСНИ»: Крид исполнит песню собственного сочинения вместе с TERRY, а ТИМАТИ зажжет в дуэте с НАZИМА 

Что ждет тебя на полуфинале шоу «ПЕСНИ».
В эту субботу на большом концерте шоу «ПЕСНИ» определятся имена финалистов первого сезона. Напряжение растет с каждым днем, не все участники справляются с эмоциями. На этом концерте третье судейское кресло между ТИМАТИ и Максимом Фадеевым займет Семен Слепаков. Участники во время общего номера исполнят композицию «Плачут небеса», таким образом на минуту вернув Семена во времена ранней молодости и первых отношений.
Также в этот раз певица Soufee впервые выступит сольно. А вот TERRY споет дуэтом с Егором Кридом.
— говорит Егор Крид.
ТИМАТИ на этот раз выступит с NАZИМОЙ. А вот PLC и DanyMuse появятся на сцене на стульях с неба.
Родион Толочкин и Исайя исполнят проникновенную песню «Мама».
— говорит Исайя.
В финал шоу «ПЕСНИ» попадут 6 участников — по 3 от каждого лейбла. Двое пройдут по итогу зрительского голосования. Еще четверых выберут продюсеры. Сразу после концерта начнется последнее голосование за победителя первого сезона. Именно зрители решат, кто достоин главного приза — 5 000 000 рублей! Голосуйте за новый шоу-бизнес! Смотри большой концерт шоу по субботам в 21.00 на ТНТ, а с понедельника по четверг в 01.00, в пятницу в 01:30 выходит «ПЕСНИ. РЕАЛИТИ».
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Фото:Instagram, пресс-служба