Александр Пушной: у меня с молодежью еще и Егоры разные

Музыкант и композитор Александр Пушной рассказал, воспринимает ли новое поколение тот жанр, в котором он пишет свои песни, передает НСН.

"С песней «Кто вы» произошла удивительная история. Я ее написал под настроение, она еще совпала со словами какого-то старика, который на людей также кричал, только матом. Лежала песня и вдруг ее неожиданно стали смотреть. И каждый в этой песне увидел что-то своей.

Со мной вообще много интересных историй происходит. Помню, выступал на дне рождения у 17-летней девочки, спел программу, а потом меня попросили исполнить «что-нибудь из Егора». Я, естественно, запел песню Летова.

И тут меня девочки останавливают и уточняют: «Из Крида, пожалуйста». Вот так я понял, что у меня с молодежью еще и Егоры разные", — сказал он.