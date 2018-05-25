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Александр Пушной: у меня с молодежью еще и Егоры разные
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Александр Пушной: у меня с молодежью еще и Егоры разные 

Газета.Ru 1 час назад
Музыкант и композитор Александр Пушной рассказал, воспринимает ли новое поколение тот жанр, в котором он пишет свои песни, передает НСН.
"С песней «Кто вы» произошла удивительная история. Я ее написал под настроение, она еще совпала со словами какого-то старика, который на людей также кричал, только матом. Лежала песня и вдруг ее неожиданно стали смотреть. И каждый в этой песне увидел что-то своей.
Со мной вообще много интересных историй происходит. Помню, выступал на дне рождения у 17-летней девочки, спел программу, а потом меня попросили исполнить «что-нибудь из Егора». Я, естественно, запел песню Летова.
И тут меня девочки останавливают и уточняют: «Из Крида, пожалуйста». Вот так я понял, что у меня с молодежью еще и Егоры разные", — сказал он.
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