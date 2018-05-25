Александр Пушной: музыканты меня реально не знают

Музыкант и композитор Александр Пушной рассказал, получает ли комплименты от музыкантов, передает НСН.

"Они меня реально не знают. Воспринимают только как ведущего или клоуна, который урвал себе места на вечеринке. Для меня было большим испытанием «НАШЕСТВИЕ».

В первый раз народ разбрелся, пока мы настраивались. Во второй и третий наш приезд публика уже с удовольствием приходила конкретно на нас.

То есть аудиторию надо набирать. А в плане отношения ко мне — лучше пусть так.

Самый приятный комментарий, который я читал о себе: «Я Пушного никогда не любил, а теперь вообще бесит!»", — сказал он.