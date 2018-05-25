Ещё
Александр Пушной: музыканты меня реально не знают
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет

Александр Пушной: музыканты меня реально не знают 

Газета.Ru 1 час назад
Музыкант и композитор Александр Пушной рассказал, получает ли комплименты от музыкантов, передает НСН.
"Они меня реально не знают. Воспринимают только как ведущего или клоуна, который урвал себе места на вечеринке. Для меня было большим испытанием «НАШЕСТВИЕ».
В первый раз народ разбрелся, пока мы настраивались. Во второй и третий наш приезд публика уже с удовольствием приходила конкретно на нас.
То есть аудиторию надо набирать. А в плане отношения ко мне — лучше пусть так.
Самый приятный комментарий, который я читал о себе: «Я Пушного никогда не любил, а теперь вообще бесит!»", — сказал он.
Газета.Ru: последние новости
Александр Пушной: у меня с молодежью еще и Егоры разные Billboard назвал Эда Ширана лучшим исполнителем года Умер продюсер Мадонны Регги Лукас
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?7
Тест: вы москвич или «понаехавший»?130
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Откровенные платья Вертинской раскритиковали5
Актрисы, чьи обнаженные тела мы так и не увидели3
Видео
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
00:14
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
ТВ
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:59
Откровенные платья Вертинской раскритиковали
Кино
03:51
Ляпы в хитах, которые нашли киноманы
Кино
10:08
Актрисы, чьи обнаженные тела мы так и не увидели
Кино
08:15
Что делают актёры, пересевшие за камеру
Кино
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
10:07
Фильмы, которые всех взорвут в следующем году
Кино
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение