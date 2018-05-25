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Классическая музыка в исполнении юных музыкантов прозвучала на Рудневке, 37
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Классическая музыка в исполнении юных музыкантов прозвучала на Рудневке, 37 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
На сцене ДТиМ «Восточный» состоялся отчетный концерт студии «Фортепиано с увлечением». Студийцы показали, чему они научились за год, а специалисты оценили их талант.
Юные музыканты серьезно подошли к исполняемой музыке — девочки надели красивые платья, а мальчики нарядились в костюмы. В основном звучали сонатины Бетховена, Андре и Клементи. Дети отлично справились с поставленной задачей, они с удовольствием исполняли классические произведения и слушали своих юных «коллег».
После концерта ребята подарили своему руководителю Алле Хачиян букеты цветов и сфотографировались на память.
В студии «Фортепиано с увлечением» занимаются ребята от 5 лет. Около 8 лет существует сама студия. Интересное название студии — «Фортепиано с увлечением» — ее руководитель объясняет так: ребята должны играть с увлечением и ту музыку, которая им нравится.
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