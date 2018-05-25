Юные артисты Косино-Ухтомского выступили на сцене ДТиМ «Восточный»

Малыши из студии «Кавардак— music» показали яркое шоу на своем отчетном концерте, который состоялся 23 мая в ДТиМ «Восточный» на Рудневке, 37.

Перед выступлением руководитель студии Е. Яновская попросила не судить строго юных артистов — ведь они занимаются всего год. Ребята, не подвели своего наставника и показали динамичное шоу, номера сменяли друг друга, исполнением было замечательным.

Концертная программа, посвященная песням из мультфильмов и фильмов, получила название «Мультиконцерт». Прозвучали песни из «Бременских музыкантов», «Летучего корабля» и «Русалочки». Выступления были забавные и очень яркие. Порадовал дуэт Львенка и Черепахи.

В завершение мероприятия юные театралы получили аплодисменты зрителей и букеты цветов.