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Юные артисты Косино-Ухтомского выступили на сцене ДТиМ «Восточный»
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Юные артисты Косино-Ухтомского выступили на сцене ДТиМ «Восточный» 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
Малыши из студии «Кавардак— music» показали яркое шоу на своем отчетном концерте, который состоялся 23 мая в ДТиМ «Восточный» на Рудневке, 37.
Перед выступлением руководитель студии Е. Яновская попросила не судить строго юных артистов — ведь они занимаются всего год. Ребята, не подвели своего наставника и показали динамичное шоу, номера сменяли друг друга, исполнением было замечательным.
Концертная программа, посвященная песням из мультфильмов и фильмов, получила название «Мультиконцерт». Прозвучали песни из «Бременских музыкантов», «Летучего корабля» и «Русалочки». Выступления были забавные и очень яркие. Порадовал дуэт Львенка и Черепахи.
В завершение мероприятия юные театралы получили аплодисменты зрителей и букеты цветов.
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