Зейн Малик выпустил новое музыкальное видео на песню Entertainer

Зейн Малик, который совсем недавно возобновил свои отношения с Джиджи Хадид, выпустил новый видеоклип на песню Entertainer. Композиция продолжает трилогию, начатую синглами Dusk Till Dawn и Let Me, а девушка в видео очень похожа на саму Джиджи.

Поклонники Малика уверены, что новый хит бывшего участника One Direction, без сомнений, посвящен Джиджи, с которой Зейна связывают непростые, но страстные и яркие отношения. В клипе на песню Entertainer музыкант ходит по стриптиз-клубу и пытается «снять» девушку, но все время мыслями возвращается к своей бывшей возлюбленной. Вероятно, примерно так и произошло в жизни Малика, когда он понял, что не может жить без Хадид.

попкорнnews