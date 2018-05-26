Ещё
Российский национальный оркестр завершает сезон романтической программой
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет

Российский национальный оркестр завершает сезон романтической программой 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Российский национальный оркестр в заключительном в этом сезоне концерте в Большом зале консерватории исполнит произведения Ференца Листа и Жоржа Бизе, сообщили в пресс-службе РНО.
За дирижерским пультом в этот вечер — худрук и главный дирижер оркестра всемирно известный музыкант Михаил Плетнев.
"Это был насыщенный событиями сезон. Помимо концертов в Москве, коллектив много гастролировал. Музыкантам РНО рукоплескали меломаны Германии, Франции, Швейцарии. Стали традиционными наши туры в Китай, где оркестр пользуется большой популярностью. Впервые в этом сезоне РНО выступил в Омане", — сказал РИА Новости директор РНО Олег Полтевский.
По словам директора, по завершении сезона, в июне, оркестр отправляется в большой азиатский тур — Тайвань, Япония, Южная Корея.
"Двенадцатого июня концертом РНО откроется российская программа перекрестного года России и Японии. А по возвращении коллектив начнет подготовку к юбилейному Х Большому фестивалю РНО, которым, как обычно, мы откроем новый филармонический сезон", — сказал Полтевский.
В программе заключительного концерта Российского национального оркестра в Москве на сцене БЗК свои трактовки знаменитой «Фауст-симфонии» Листа и Первой симфонии Бизе представит на суд публики Михаил Плетнев.
В этот вечер вместе с РНО выступят — молодой талантливый певец Илья Селиванов (тенор) и хор центрального пограничного ансамбля ФСБ РФ. Художественный руководитель и начальник ансамбля — Андрей Капралов, хормейстер — Максим Попов. Партию органа исполнит Леонид Огринчук.
РИА Новости: последние новости
Электрогитару, на которой играл Боб Дилан, продали в США за $490 тысяч Оргкомитет Евровидения посоветовал подождать с покупкой билетов в Израиль На фестивале в Афинах выступили оркестр Росгвардии и Московский казачий хор
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?7
Тест: вы москвич или «понаехавший»?130
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Откровенные платья Вертинской раскритиковали5
Актрисы, чьи обнаженные тела мы так и не увидели5
Видео
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
00:14
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
ТВ
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:59
Откровенные платья Вертинской раскритиковали
Кино
03:51
Ляпы в хитах, которые нашли киноманы
Кино
10:08
Актрисы, чьи обнаженные тела мы так и не увидели
Кино
08:15
Что делают актёры, пересевшие за камеру
Кино
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
10:07
Фильмы, которые всех взорвут в следующем году
Кино
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение