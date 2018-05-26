Российский национальный оркестр завершает сезон романтической программой

За дирижерским пультом в этот вечер — худрук и главный дирижер оркестра всемирно известный музыкант Михаил Плетнев

"Это был насыщенный событиями сезон. Помимо концертов в Москве, коллектив много гастролировал. Музыкантам РНО рукоплескали меломаны Германии, Франции, Швейцарии. Стали традиционными наши туры в Китай, где оркестр пользуется большой популярностью. Впервые в этом сезоне РНО выступил в Омане", — сказал РИА Новости директор РНО Олег Полтевский.

По словам директора, по завершении сезона, в июне, оркестр отправляется в большой азиатский тур — Тайвань, Япония, Южная Корея.

"Двенадцатого июня концертом РНО откроется российская программа перекрестного года России и Японии. А по возвращении коллектив начнет подготовку к юбилейному Х Большому фестивалю РНО, которым, как обычно, мы откроем новый филармонический сезон", — сказал Полтевский.

В программе заключительного концерта Российского национального оркестра в Москве на сцене БЗК свои трактовки знаменитой «Фауст-симфонии» Листа и Первой симфонии Бизе представит на суд публики Михаил Плетнев.