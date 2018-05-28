В Большом зале Московской консерватории отметят столетие со дня рождения Бернстайна

МОСКВА, 28 мая. / ТАСС /. Концерт к столетию со дня рождения американского композитора Леонарда Бернстайна в понедельник завершит программу XVIII Открытого фестиваля искусств «Черешневый лес» в Большом зале Московской консерватории. Об этом сообщили в пресс-службе смотра.

"Программа концерта составлена так, чтобы показать самого разного Бернстайна-композитора: Бернстайна — создателя популярной музыки и Бернстайна — мудреца и философа. Будут исполнены хиты из знаменитой оперетты «Кандид», мюзиклов «Увольнение в город» и, конечно, «Вестсайдской истории», — отметили организаторы.

Эти произведения исполнит Государственный академический симфонический оркестр им. Светланова под управлением маэстро Марка Мандарано из США. Солировать будут его соотечественники: сопрано Эшли Эмерсон, тенор Доминик Армстронг и баритон Луис Ороско

Леонард Бернстайн (1918 — 1990) — композитор, пианист и дирижер, популяризатор академической музыки. Он автор балетов, симфоний, мюзиклов и других музыкальных произведений. Бернстайн записал полный цикл симфоний Чайковского, дважды — полные циклы симфоний Бетховена, он также единственный дирижер, который дважды осуществил запись полного цикла симфоний Малера.