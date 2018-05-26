Оркестр курсантов Военного института выступил в Парке Победы

Это уже второй концерт в рамках ежегодной программы «Военные оркестры в парках», которая проходит в столице в летнем сезоне-2018.

Сегодня в Парке Победы состоялось выступление курсантов военного института (военных дирижеров) Военного университета Министерства обороны Российской Федерации . Это уже второй концерт в рамках ежегодной программы «Военные оркестры в парках», которая проходит в столице в летнем сезоне-2018. Его организатором стала Дирекция Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» при поддержке Министерства обороны Российской Федерации. Музыкальный праздник для жителей и гостей столицы развернулся на площадке у Цветочных часов на Поклонной горе.

Концерт начался с выступления барабанщиков. Руководитель ансамбля — полковник Григорий Соколов . Программу продолжил Оркестр курсантов военного института (военных дирижёров) ВУ МО РФ под управлением главного дирижера— начальника оркестра, профессора, заслуженного артиста Российской Федерации, полковника Михаила Михайловича Трунова, исполнив любимые песни многих поколений. Уже с первыми аккордами площадь стала заполняться поклонниками духовой музыки. «Я люблю тебя, жизнь», «Синий платочек», «На безымянной высоте», «Смуглянка» и другие песни зрители поддержали не только аплодисментами, но и танцами. На эстрадной площадке развернулся целый танцевальный флешмоб. В вальсе кружились горожане и гости столицы.

Оркестр курсантов военного института (военных дирижеров) Военного университета Министерства обороны Российской Федерации является постоянным участником военных Парадов Победы на Красной площади и Фестиваля «Спасская башня». Оркестр также участвует в различных международных конкурсах, является частым гостем на телевидении и радио. Многие выпускники института военных дирижеров стали лауреатами международных и всероссийских конкурсов, а возглавляемые ими коллективы ведут концертную деятельность в России и за рубежом. Профессорско-преподавательский состав военного института состоит из высокопрофессиональных специалистов. Начальник оркестра — профессор, заслуженный артист Российской Федерации, полковник Михаил Михайлович Трунов. Дирижер оркестра — капитан Максим Сергеевич Харьков. Отметим, что Институт — уникальное учебное заведение, осуществляющее подготовку военных дирижеров с высшим музыкальным образованием для Вооруженных Сил Российской Федерации и иностранных государств. История учебного заведения восходит к 1935 г., когда на базе отделения оркестрового факультета Московской государственной консерватории был создан военный факультет. На следующей неделе концертная программа «Военные оркестры в парках» пройдет в субботу, 2 июня — 15.00 в Александровском саду и в 17.00 в парке «Музеон».