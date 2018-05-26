Концерт над пропастью в ландшафтном парке «Тяньмэньшань»

Чжанцзяцзе /пров. Хунань/, 25 мая / Синьхуа / — В ландшафтном парке «Тяньмэньшань» в городском округе Чжанцзяцзе провинции Хунань /Центральный Китай/ сегодня прошел особый концерт: канаты и сетки стали сценой для музыкантов, решившись совместить музыку и экстремальный спорт.

Чжанцзяцзе /пров. Хунань/, 25 мая /Синьхуа/ — В ландшафтном парке «Тяньмэньшань» в городском округе Чжанцзяцзе провинции Хунань /Центральный Китай/ сегодня прошел особый концерт: канаты и сетки стали сценой для музыкантов, решившись совместить музыку и экстремальный спорт.

Чжанцзяцзе /пров. Хунань/, 25 мая /Синьхуа/ — В ландшафтном парке «Тяньмэньшань» в городском округе Чжанцзяцзе провинции Хунань /Центральный Китай/ сегодня прошел особый концерт: канаты и сетки стали сценой для музыкантов, решившись совместить музыку и экстремальный спорт.

Чжанцзяцзе /пров. Хунань/, 25 мая /Синьхуа/ — В ландшафтном парке «Тяньмэньшань» в городском округе Чжанцзяцзе провинции Хунань /Центральный Китай/ сегодня прошел особый концерт: канаты и сетки стали сценой для музыкантов, решившись совместить музыку и экстремальный спорт.

Чжанцзяцзе /пров. Хунань/, 25 мая /Синьхуа/ — В ландшафтном парке «Тяньмэньшань» в городском округе Чжанцзяцзе провинции Хунань /Центральный Китай/ сегодня прошел особый концерт: канаты и сетки стали сценой для музыкантов, решившись совместить музыку и экстремальный спорт.

Чжанцзяцзе /пров. Хунань/, 25 мая /Синьхуа/ — В ландшафтном парке «Тяньмэньшань» в городском округе Чжанцзяцзе провинции Хунань /Центральный Китай/ сегодня прошел особый концерт: канаты и сетки стали сценой для музыкантов, решившись совместить музыку и экстремальный спорт.

Чжанцзяцзе /пров. Хунань/, 25 мая /Синьхуа/ — В ландшафтном парке «Тяньмэньшань» в городском округе Чжанцзяцзе провинции Хунань /Центральный Китай/ сегодня прошел особый концерт: канаты и сетки стали сценой для музыкантов, решившись совместить музыку и экстремальный спорт.

Чжанцзяцзе /пров. Хунань/, 25 мая /Синьхуа/ — В ландшафтном парке «Тяньмэньшань» в городском округе Чжанцзяцзе провинции Хунань /Центральный Китай/ сегодня прошел особый концерт: канаты и сетки стали сценой для музыкантов, решившись совместить музыку и экстремальный спорт.

Чжанцзяцзе /пров. Хунань/, 25 мая /Синьхуа/ — В ландшафтном парке «Тяньмэньшань» в городском округе Чжанцзяцзе провинции Хунань /Центральный Китай/ сегодня прошел особый концерт: канаты и сетки стали сценой для музыкантов, решившись совместить музыку и экстремальный спорт.

Чжанцзяцзе /пров. Хунань/, 25 мая /Синьхуа/ — В ландшафтном парке «Тяньмэньшань» в городском округе Чжанцзяцзе провинции Хунань /Центральный Китай/ сегодня прошел особый концерт: канаты и сетки стали сценой для музыкантов, решившись совместить музыку и экстремальный спорт.