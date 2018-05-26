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Концерт над пропастью в ландшафтном парке «Тяньмэньшань»
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Концерт над пропастью в ландшафтном парке «Тяньмэньшань» 

ИА Синьхуа 3 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Чжанцзяцзе /пров. Хунань/, 25 мая /Синьхуа/ — В ландшафтном парке «Тяньмэньшань» в городском округе Чжанцзяцзе провинции Хунань /Центральный Китай/ сегодня прошел особый концерт: канаты и сетки стали сценой для музыкантов, решившись совместить музыку и экстремальный спорт.
Чжанцзяцзе /пров. Хунань/, 25 мая /Синьхуа/ — В ландшафтном парке «Тяньмэньшань» в городском округе Чжанцзяцзе провинции Хунань /Центральный Китай/ сегодня прошел особый концерт: канаты и сетки стали сценой для музыкантов, решившись совместить музыку и экстремальный спорт.
Чжанцзяцзе /пров. Хунань/, 25 мая /Синьхуа/ — В ландшафтном парке «Тяньмэньшань» в городском округе Чжанцзяцзе провинции Хунань /Центральный Китай/ сегодня прошел особый концерт: канаты и сетки стали сценой для музыкантов, решившись совместить музыку и экстремальный спорт.
Чжанцзяцзе /пров. Хунань/, 25 мая /Синьхуа/ — В ландшафтном парке «Тяньмэньшань» в городском округе Чжанцзяцзе провинции Хунань /Центральный Китай/ сегодня прошел особый концерт: канаты и сетки стали сценой для музыкантов, решившись совместить музыку и экстремальный спорт.
Чжанцзяцзе /пров. Хунань/, 25 мая /Синьхуа/ — В ландшафтном парке «Тяньмэньшань» в городском округе Чжанцзяцзе провинции Хунань /Центральный Китай/ сегодня прошел особый концерт: канаты и сетки стали сценой для музыкантов, решившись совместить музыку и экстремальный спорт.
Чжанцзяцзе /пров. Хунань/, 25 мая /Синьхуа/ — В ландшафтном парке «Тяньмэньшань» в городском округе Чжанцзяцзе провинции Хунань /Центральный Китай/ сегодня прошел особый концерт: канаты и сетки стали сценой для музыкантов, решившись совместить музыку и экстремальный спорт.
Чжанцзяцзе /пров. Хунань/, 25 мая /Синьхуа/ — В ландшафтном парке «Тяньмэньшань» в городском округе Чжанцзяцзе провинции Хунань /Центральный Китай/ сегодня прошел особый концерт: канаты и сетки стали сценой для музыкантов, решившись совместить музыку и экстремальный спорт.
Чжанцзяцзе /пров. Хунань/, 25 мая /Синьхуа/ — В ландшафтном парке «Тяньмэньшань» в городском округе Чжанцзяцзе провинции Хунань /Центральный Китай/ сегодня прошел особый концерт: канаты и сетки стали сценой для музыкантов, решившись совместить музыку и экстремальный спорт.
Чжанцзяцзе /пров. Хунань/, 25 мая /Синьхуа/ — В ландшафтном парке «Тяньмэньшань» в городском округе Чжанцзяцзе провинции Хунань /Центральный Китай/ сегодня прошел особый концерт: канаты и сетки стали сценой для музыкантов, решившись совместить музыку и экстремальный спорт.
Чжанцзяцзе /пров. Хунань/, 25 мая /Синьхуа/ — В ландшафтном парке «Тяньмэньшань» в городском округе Чжанцзяцзе провинции Хунань /Центральный Китай/ сегодня прошел особый концерт: канаты и сетки стали сценой для музыкантов, решившись совместить музыку и экстремальный спорт.
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