Группа Би-2 устроит в Бобруйске бесплатный музыкальный фестиваль

6 июля группа Би-2 устроит в Бобруйске свой собственный музыкальный фестиваль — Би-2 FEST, на который приглашает всех желающих. Особенно важно в наши дни, что фестиваль будет бесплатным, а вход на него открыт для всех.

Шура: «Мы давно мечтали сделать свой фест — огромный open-air, попасть на который смогут все без исключения». Место проведения, белорусский город Бобруйск, было выбрано неслучайно: именно здесь в конце 80-х началась музыкальная история группы Би-2. Лайн-ап тоже особенный — каждая группа, которая примет участие в фестивале, занимает свое место в истории Би-2.

«Солнечная сторона» Шура Би-2: «Солнечная сторона» — это группа из-за которой в принципе и появилась группа Би-2. Эта команда, участником и автором песен которой был мой дядя Михаил Карасёв , была невероятно популярна в Беларуси в 80-е и оказала на нас огромное влияние в самом начале нашего творческого пути. Более того, какие-то их песни, например «Дурочку» и некоторые другие треки, мы переделали и включили в свой репертуар. Нам удалось воссоздать эту группу, мы связались с двумя участниками оригинального состава — Ольгой Петрыкиной и Вадимом Сажиным, они собрали музыкантов, и на нашем фестивале «Солнечная сторона» будет играть песни первой половины 80-х. «Сети» Шура: «Сети» — это группа нашего флейтиста и соавтора текстов, Яна Николенко. Все знают песню «Сетей» — Smile. У Янчика выходит в этом году новый альбом, а выступление на нашем фестивале станет для «Сетей» первым после долгого перерыва. Brainstorm Шура Би-2: Эту группу даже и представлять отдельно не нужно. Brainstorm — наши старые друзья, они много раз участвовали в наших проектах — и в студии, и на сцене. Это замечательная команда, очень хочется показать их и в Бобруйске. Midnight Faces (USA): Шура Би-2: Команда Midnight Faces — наши друзья из Лос-Анджелеса. Я считаю, что это одна из самых интересных пост-панк групп нынешнего времени. Альбом Heavenly Bodies — просто отличный, рекомендую послушать! А услышать и увидеть группу LIVE вы сможете не только на нашем фестивале в Бобруйске 6 июля, но и в московском «Олимпийском» 27 октября.

Би-2, конечно же, и сами выйдут на сцену своего фестиваля — группа закроет «Би-2 FEST» двухчасовым шоу «Горизонт событий». Приходите/приезжайте/прилетайте на Би-2 FEST в Бобруйск, и сами все увидите и услышите! Место проведения: поле перед Бобруйск-Ареной (улица Карбышева,11). Начало фестиваля в 18:00. Вход свободный. Подробности можно узнать на сайте фестиваля.