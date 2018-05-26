Русский балетный театр показал свое мастерство в провинции Хэбэй, выступив с «Лебединым озером»

Вечером 11 мая труппа Русского балетного театра со столетней историей прибыла в город Шицзячжуан (провинция Хэбэй) чтобы выступить перед китайской публикой в местном большом театре с классическим произведением Чайковского «Лебединое озеро».

Балет известен во всем мире как самый изящный танец. «Лебединое озеро» впервые представили публике в 1877 году, более 140 лет назад. Сейчас это одна из самых известных балетных постановок в мире. «Лебединое озеро» очень часто встречается в репертуаре многих балетных трупп.

Российский балетный театр был основан в 1879 году, это один из лучших балетных театров и известен своими потрясающими выступлениями. Балетная труппа выезжает на гастроли по всему миру и представляет публике балет первого класса. Преподаватель рассказала, что есть много разных постановок «Лебединого озера», но в этом театре с 1879 года всегда ставят классическую версию произведения, чтобы показать публике оригинальный русский балет конца XIX века.

В 19:30 занавес медленно раскрылся. Реквизит театра дополнял приглушенный свет лампы. Гастролирующие российские танцоры трогательно исполнили эту прекрасную историю о любви. Гипнотизируя аудиторию, они исполнили всемирно известные «Венгерский танец», «Испанский танец», «Неаполитанский танец» и «Танец маленьких лебедей». На протяжении всего представления звучала красивая музыка, которая заставляла чувствовать то грусть, то нежность, то захватывающее великолепие представления — этим музыка тронула публику до глубины души.

Девушка из Шицзячжуана, которой посчастливилось попасть на представление, поделилась своими впечатлениями. Она назвала эту постановку великолепной, сказала, что обычно испытывает сильный стресс на работе, однако во время этого представления, благодаря прекрасной музыке и изящным танцам, она наконец-то смогла по-настоящему насладиться классическим балетом и отдохнуть.