Ещё
Для молодой шпаны: организаторы «Уральской ночи музыки» откроют школу для молодых музыкантов
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет

Для молодой шпаны: организаторы «Уральской ночи музыки» откроют школу для молодых музыкантов 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Организаторы «Уральской ночи музыки» открывают школу для тех, кто хочет сделать карьеру на сцене. С 11 по 18 июня оргкомитет фестиваля Ural Music Night объявляет неделю музыкального нон-стопа для амбициозных школьных коллективов со всей страны.
Организаторы обещают: Ural Music School — школа, в которой не будут писать замечания в дневник и вызывать родителей. За время проекта участников научат, как написать хит, собрать полный зал и круто представить его на сцене.
Четвёрка лучших музыкальных проектов со всей России, выбранная экспертным жюри, пройдёт недельный курс введения в музыкальный бизнес и менеджмент. Под руководством наставников и преподавателей школьники смогут побороться за выступление на одной из больших открытых сцен фестиваля Ural Music Night.
Преподавателями станут Вера Мусаелян (солистка группы «АлоэВера»), Алиса Лишенко, резидент PROТАНЦЫ Екатеринбург и участница двух сезонов проекта «Танцы» на ТНТ, и музыкант Михаил Лузин.
После каждого занятия музыканты получат задание, на выполнение которого будет выделено 24 часа. В распоряжении участников будут репетиционные студии с профессиональным оборудованием, а с выполнением задания помогут лидеры молодой независимой екатеринбургской сцены.
Тьюторы Ural Music School:
1. SomeSleep — четверо парней, исполняющие дрим-рок, которые объединяют в своих текстах романтический вымысел и бытовые реалии.
2. PotatoBoom. В рамках проекта URAL MUSIC UNIVERSITY пятеро ранее незнакомых музыкантов собрались в супер-группу PotatoBoom и за 5 дней записали дебютный сингл.
3. Black Origins Sollution — единственный на Урале коллектив, который исполняет атмосферный инструментал с оттенками post-metal и тяжёлого progressive rock.
4. «Оставь себе» — яркие представители «тяжёлой» сцены Екатеринбурга.
Заявки на участие от школьников с 12 до 18 лет принимаются в группе Ural Music School до 5 июня включительно. Подать заявку могут коллективы из всех регионов России.
Участие в проекте бесплатное. Организаторы оплачивают проживание, питание, образовательную программу. Иногородние участники самостоятельно добираются в Екатеринбург и обратно.
e1.ru: последние новости
Хедлайнерами «Ночи музыки» станут Therr Maitz и Трофим Лиза Монеточка выпустила новый альбом, а осенью она отправится в большой тур по России «Город ждет чемпионат, город в предвкушении»: музыканты написали песню о ЧМ-2018 в Екатеринбурге
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?7
Тест: какой город знаменит пряниками и невестами?
Откровенные платья Вертинской раскритиковали17
Тест: вы еще помните песни «На-На»?7
Тест: вы москвич или «понаехавший»?130
Видео
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
00:14
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
ТВ
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:59
Откровенные платья Вертинской раскритиковали
Кино
03:51
Ляпы в хитах, которые нашли киноманы
Кино
10:08
Актрисы, чьи обнаженные тела мы так и не увидели
Кино
08:15
Что делают актёры, пересевшие за камеру
Кино
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
10:07
Фильмы, которые всех взорвут в следующем году
Кино
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение