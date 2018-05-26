Для молодой шпаны: организаторы «Уральской ночи музыки» откроют школу для молодых музыкантов

Организаторы «Уральской ночи музыки» открывают школу для тех, кто хочет сделать карьеру на сцене. С 11 по 18 июня оргкомитет фестиваля Ural Music Night объявляет неделю музыкального нон-стопа для амбициозных школьных коллективов со всей страны.

Организаторы обещают: Ural Music School — школа, в которой не будут писать замечания в дневник и вызывать родителей. За время проекта участников научат, как написать хит, собрать полный зал и круто представить его на сцене.

Четвёрка лучших музыкальных проектов со всей России, выбранная экспертным жюри, пройдёт недельный курс введения в музыкальный бизнес и менеджмент. Под руководством наставников и преподавателей школьники смогут побороться за выступление на одной из больших открытых сцен фестиваля Ural Music Night.

Преподавателями станут Вера Мусаелян (солистка группы «АлоэВера»), Алиса Лишенко , резидент PROТАНЦЫ Екатеринбург и участница двух сезонов проекта «Танцы» на ТНТ, и музыкант Михаил Лузин

После каждого занятия музыканты получат задание, на выполнение которого будет выделено 24 часа. В распоряжении участников будут репетиционные студии с профессиональным оборудованием, а с выполнением задания помогут лидеры молодой независимой екатеринбургской сцены.

Тьюторы Ural Music School:

1. SomeSleep — четверо парней, исполняющие дрим-рок, которые объединяют в своих текстах романтический вымысел и бытовые реалии.

2. PotatoBoom. В рамках проекта URAL MUSIC UNIVERSITY пятеро ранее незнакомых музыкантов собрались в супер-группу PotatoBoom и за 5 дней записали дебютный сингл.

3. Black Origins Sollution — единственный на Урале коллектив, который исполняет атмосферный инструментал с оттенками post-metal и тяжёлого progressive rock.

4. «Оставь себе» — яркие представители «тяжёлой» сцены Екатеринбурга.

Заявки на участие от школьников с 12 до 18 лет принимаются в группе Ural Music School до 5 июня включительно. Подать заявку могут коллективы из всех регионов России.

Участие в проекте бесплатное. Организаторы оплачивают проживание, питание, образовательную программу. Иногородние участники самостоятельно добираются в Екатеринбург и обратно.