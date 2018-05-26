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Шон Мендес посвятил песню Камиле Кабелло
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Шон Мендес посвятил песню Камиле Кабелло 

Popcake.tv 3 часа назад
Фото: Popcake.tv
Буквально вчера Шон Мендес (Shawn) презентовал свой третий студийный альбом «Shawn». Но поклонники певца уже успели проанализировать все песни и пришли к выводу, что трек «Why» посвящен Камиле Кабелло (Camila).
Еще во время записи их совместного хита «I» в году по сети распространилась информация, что парочка встречается, однако их представители опровергли эти слухи. Но теперь все просто уверены, что Шон и Камилла обмениваются скрытыми посланиями в своих текстах. Особое внимание в песне «Why» стоит обратить на строчки: «I, ’s We, » («Я знаю девушку, она — моё проклятье Мы хотим быть вместе, но никто не может сделать первый шаг»).
В тексте Шона даже есть намек на их совместное интервью, когда на вопрос «Встречаются ли они?» ребята начали отшучиваться: «When, I’t» («Когда люди спрашивают о нас, мы просто отмахиваемся Не знаю, почему мы делаем вид, что для нас это ничего не значит») Все еще недостаточно доказательств? Тогда вот вам еще один весомый аргумент. Во втором куплете есть строчки: «When, ’t’s» (Когда я слышу, как ты поешь, мне становится тяжело дышать Не могу перестать думать, что каждая твоя песня — обо мне»). Получается, речь идет о ком-то из его подруг-певиц, а таких не так уж и много, особенно тех, с кем был он был настолько близок, как с Камилой.
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