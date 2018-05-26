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Лидер OneRepublic записал ремикс на сингл Тейлор Свифт «Delicate»
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Лидер OneRepublic записал ремикс на сингл Тейлор Свифт «Delicate» 

Аpelzin.ru 1 час назад
Лидер американской поп-рок команды OneRepublic — Райан Теддер, в соавторстве с Sawyr — выпустил ремикс на трек Тейлор Свифт «Delicate». Артист в iTunes. https://www.youtube.com/watch?v=exDPl0YfUy4 Оригинальная композиция вошла в шестой студийный альбом поп-дивы «Reputation» и стала шестым синглом в его поддержку. Слушайте reputation — Taylor Swift на Яндекс. Музыке Песня добралась до 32 строчки хит-парада «Billboard Hot 100». На композицию был представлен официальный видеоклип. https://www.youtube.com/watch?v=tCXGJQYZ9JA
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