Лидер OneRepublic записал ремикс на сингл Тейлор Свифт «Delicate»

Лидер американской поп-рок команды OneRepublic — Райан Теддер, в соавторстве с Sawyr — выпустил ремикс на трек Тейлор Свифт «Delicate». Артист в iTunes. https://www.youtube.com/watch?v=exDPl0YfUy4 Оригинальная композиция вошла в шестой студийный альбом поп-дивы «Reputation» и стала шестым синглом в его поддержку. Слушайте reputation — Taylor Swift на Яндекс. Музыке Песня добралась до 32 строчки хит-парада «Billboard Hot 100». На композицию был представлен официальный видеоклип. https://www.youtube.com/watch?v=tCXGJQYZ9JA