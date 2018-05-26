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Осетинский рэпер Matrang записал дебютный альбом «Эйа»
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Осетинский рэпер Matrang записал дебютный альбом «Эйа» 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Стремительно набирающий популярность рэпер Matrang из Северной Осетии выпустил первый сборник песен под названием «Эйа».
Информацию об этом на своей странице разместило творческое объединение Gazgolder, записавшее дебютный альбом.
В сборник вошла и «Медуза» — самая раскрученная композиция осетинского рэпера, собравшая уже более 10 миллионов просмотров.
Пост сопровождается обращением певца к поклонникам: «Привет, мои дорогие. Прошлого нет. Сейчас балом правит секунда, которая зовется „настоящим“. Это настоящее уже в ваших сердцах и оно очень хочет быть первым. Я очень люблю музыку и вас. Спасибо, что вы есть в моей музыке».
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