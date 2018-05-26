Осетинский рэпер Matrang записал дебютный альбом «Эйа»

Стремительно набирающий популярность рэпер Matrang из Северной Осетии выпустил первый сборник песен под названием «Эйа».

Информацию об этом на своей странице разместило творческое объединение Gazgolder, записавшее дебютный альбом.

В сборник вошла и «Медуза» — самая раскрученная композиция осетинского рэпера, собравшая уже более 10 миллионов просмотров.

Пост сопровождается обращением певца к поклонникам: «Привет, мои дорогие. Прошлого нет. Сейчас балом правит секунда, которая зовется „настоящим“. Это настоящее уже в ваших сердцах и оно очень хочет быть первым. Я очень люблю музыку и вас. Спасибо, что вы есть в моей музыке».