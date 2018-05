Архангельск в песнях: исполнители, посвятившие музыку городу на Двине

Какая песня о столице Поморья первой приходит на ум? Наверняка это «Мы любим тебя, Архангельск». Но, конечно, песни про северный город на этом не заканчиваются. Про Архангельск писали и продолжают писать как местные, так и зарубежные музыканты. Какие — читайте (и слушайте!) в подборке 29.ru

«15\84»

«15\84» — не совсем группа, но музыкальный проект студии событий «Мармелад». Их первый трек «Город на севере страны» оказался их главным хитом — сейчас на ютьюбе под ним практически 350 тысяч просмотров. Каждая их песня посвящена Архангельску, Северодвинску или Новодвинску, и на каждую снят клип. Например, вторая песня была про Северодвинск и набрала 259 тысяч просмотров. Сейчас «15\84» не столь популярны — последний их трек вышел в сентябре 2017 года, и его посмотрели только две тысячи человек.

«Аквариум»

Одна из самых известных песен про город на Двине принадлежит Борису Гребенщикову . Альбом 2011 года получил имя города, а песня с него — «Назад в Архангельск». По словам самого Гребенщикова, «Архангельск — это место, где находятся архангелы», а название песни сидело у него в голове более 30 лет и ждало своего часа.

Melo и Tony G Из этого дуэта архангелогородцам, пожалуй, более знаком Tony G — местный хип-хоп— и рэгги-исполнитель. Сейчас он пытается засудить столичного рэпера Стима, обвиняя его в плагиате. Melo — исполнитель, перебравшийся в Петербург. В 2014 году они совместно записали песню «Мой город» для дебютного альбома Melo.

— С ним сделали совместный трек и сняли на него клип. Выложили, опубликовали, и на него никакого резонанса не последовало. Хотя сняли приятно, звук приятный, всё хорошо. Это сингл с его дебютного альбома, который я продюсировал. Он записывался у меня на студии, я ему помогал. Когда мы принялись за запись альбома его дебютного, я предложил ему: давай сделаем что-нибудь совместное и про город, — рассказал Tony G.

Ника

Разбавим подборку треками не про Архангельск. В 2000 году у певицы Ники на альбоме «Художник Мишка» вышел трек «Белое море» — про одно из самых популярных мест для отдыха горожан. Песня, к сожалению, не вошла в список ее главных хитов — это, например, «Три хризантемы», «Подари мне поцелуй», «Секс-бомба».

Dark Tranquility

Шведы из Гётеборга стояли у истоков мелодик-дэт-метала. Всемирно известная в среде металлистов группа в 2010 году выпустила альбом We are the Void. 8-й трек «Arkhangelsk», как несложно догадаться, посвящен нашему городу. Пожалуй, это самая мрачная песня про Архангельск. Вот перевод строчек из песни:

«Солнце в камень, воздух в огонь, Все в ничто и ничто в нольОни соберут, утопая в гуденииПеремалывающих всё колес Архангельска».

Майкл Милославцев

Майкл Милославцев — пожалуй, самый старый рок-н-ролльщик Архангельска. В этом году ему исполняется 70 лет. Всю жизнь он записывал у себя дома рок-н-ролл, и многие песни посвящены городу — например, «Летим бомбить Архангельск», «Архангельский гидролизный завод». Несмотря на возраст, Майкл до сих пор продолжает выпускать новые треки.

Жека