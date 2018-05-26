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Не первый, но самый известный: Клаус из Scorpions празднует юбилей
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Не первый, но самый известный: Клаус из Scorpions празднует юбилей 

Мир24 2 часа назад
Фото: Мир24
Немецкий музыкант Клаус Майне, вокалист рок-группы Scorpions, в пятницу отпраздновал юбилей — ему исполнилось 70 лет. Он присоединился к коллективу, основанному Рудольфом Шенкером, только через четыре, но стал самым известным его участником. «МИР 24» вспомнил историю культового коллектива.
Музыканты не раз объявляли, что с концертной деятельностью пора заканчивать, что этот тур последний. Но фанаты не отпускают, и группа до сих пор ездит по всему миру.
Scorpions появились в 1965 году в Ганновере. Шенкер сочинял музыку, играл на гитаре и пел. Обычные немецкие парни, о мировом успехе в первые годы существования группы они даже не мечтали. В 1969-м году к ним присоединился вокалист Клаус Майне. Ещё несколько лет музыканты искали свой стиль. Вначале они писали тексты на немецком, но продюсеры подсказали: надо петь по-английски.
Британская пресса, освещавшая гастроли Scorpions в 1975 году, приняла в штыки немецкую рок-группу. Их ругали за акцент, да и вообще не поняли концепцию группы. Несмотря на критику, скоро о Scorpions узнали слушатели из других стран. Особенно фанаты оценили баллады, которые сопровождались витиеватыми гитарными соло.
В 1988 году группа впервые выступила в СССР. Власти разрешили провести десять концертов в Ленинграде. Фанаты ехали со всей страны, это было грандиозное событие.
Под впечатлением от этих гастролей 40-летний вокалист Клаус Майне написал ставшую знаменитой песню Wind Of Change — «Ветер перемен», которая стала международным хитом. Позже немецкий Spiegel назвал песню неофициальным саундтреком «горбачёвской» перестройки и символом объединения Германии.
После этого Scorpions проехали с концертами по всей России. Гитарист Рудольф Шенкер даже нашел здесь свою любовь — в Новосибирске он встретил русскую девушку Татьяну, и они счастливы вместе до сих пор.
Ну, а группа тоже живет и процветает. Свой 50-летний юбилей коллектив отпраздновал большим туром по России. Это было в 2015-м, через два года музыканты снова приехали с концертом — и уж точно не в последний раз.
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