Шнуров довел петербуржцев до бессонницы

Жители Санкт-Петербурга вызвали полицию на концерт Сергея Шнурова из-за шума после 23:00. Об этом сообщает «Фонтанка».

Концерт проходил ресторане «Гинза» и входил в официальную развлекательную программу Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Несмотря на просьбы местных жителей, он продолжился и после установленного законом времени.

После 23:00 жители соседних домов вызвали полицию. Однако стражам порядка не удалось решить проблему, так как их не пустили на территорию ресторана. Когда о жалобах на шум узнал сам певец, он назвал местных жителей «нищебродами» и согласился сыграть для них бесплатно.

«Вы не кричите, мы выйдем и сыграем еще пару песен. Бог с ними, с жителями. Пусть слушают бесплатно, мы же не жадные», — сказал Шнуров публике на концерте. Сообщается, что концерт закончился в 2:15, а музыку выключили только после половины третьего ночи. По информации издания, билеты на концерт стоили 100 тысяч рублей, а гонорар Шнурова за это выступление составил около десяти миллионов рублей.

25 мая Сергей Шнуров сообщил о разводе со своей женой Матильдой. Их брак продлился восемь лет. До этого музыкант был женат на Марии Исмагиловой и Светлане Косицыной.