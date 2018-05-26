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Раскрыта тайна уникального наклона Майкла Джексона
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Раскрыта тайна уникального наклона Майкла Джексона 

Рамблер 20 минут назад
Фото: depositphotos.com
Индийские нейрохирурги изучили знаменитый "антигравитационный наклон" короля поп-музыки Майкла Джексона и пришли к выводу, что без специальных приспособлений его повторить невозможно. Как известно, у певца была специальная обувь, в каблуках которой были вырезаны выемки, позволявшие "зацепиться" за специальные гвозди на сцене. Джексон запатентовал эти ботинки в 1992 году.
Однако, как выяснили ученые, одной обуви недостаточно, чтобы выполнить это движение. Кроме того, нужно обладать необычайной растяжкой ахиллова сухожилия. Врачи подтверждают, что не все могут выполнить легендарный трюк поп-короля, многие танцоры регулярно повреждают сухожилие в попытках повторить этот наклон.
Кадр из клипа Smooth Criminal
Чтобы выполнить трюк, певец наклонялся под 45° c полностью выпрямленным телом. В то время как большинство людей могут наклониться так только на 25-30°. К тому же "антигравитационный наклон" переносит основную нагрузку на икры и ахилловы сухожилия, которые не приспособлены для такого напряжения.
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