«Джукибоксы» на «Квартирнике у Маргулиса»

Каждую субботу у телезрителей НТВ есть возможность побывать на закрытом «Квартирнике», где звучит только качественная музыка в живом исполнении. Сегодня вечером к Евгению Маргулису придет группа «Juke Box trio».

— Не буду скрывать: Джукибоксы — мои любимчики! И если у меня появляется возможность с ними еще и спеть, я никогда не отказываюсь. Они — настоящие мастера, казанские соловьи! Да и технически подкованы так, что будьте здрасте! Отменный коллектив с отличным потенциалом! — рассказывает Евгений Маргулис.

«Juke Box trio» — акапельное трио, выступающее в необычном стиле, который сочетает в себе а капелла и битбокс. Помимо собственных песен, группа создаёт и кавер-версии мировых хитов. На «Квартирнике» они исполнят лучшие песни специально для телезрителей НТВ.

Евгений Маргулис вспомнит историю знакомства с этим коллективом, а музыканты удивят публику своими откровениями. И, конечно, не обойдётся без сюрпризов: «Juke Box trio» споют песню «Сакура, катана, сакэ» вместе с хозяином «Квартирника».

Смотрите «Квартирник НТВ у Маргулиса» с «Juke Box trio» в субботу 26 мая в 00:05.