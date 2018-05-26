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«Джукибоксы» на «Квартирнике у Маргулиса»
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«Джукибоксы» на «Квартирнике у Маргулиса» 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Каждую субботу у телезрителей НТВ есть возможность побывать на закрытом «Квартирнике», где звучит только качественная музыка в живом исполнении. Сегодня вечером к Евгению Маргулису придет группа «Juke Box trio».
— Не буду скрывать: Джукибоксы — мои любимчики! И если у меня появляется возможность с ними еще и спеть, я никогда не отказываюсь. Они — настоящие мастера, казанские соловьи! Да и технически подкованы так, что будьте здрасте! Отменный коллектив с отличным потенциалом! — рассказывает Евгений Маргулис.
«Juke Box trio» — акапельное трио, выступающее в необычном стиле, который сочетает в себе а капелла и битбокс. Помимо собственных песен, группа создаёт и кавер-версии мировых хитов. На «Квартирнике» они исполнят лучшие песни специально для телезрителей НТВ.
Евгений Маргулис вспомнит историю знакомства с этим коллективом, а музыканты удивят публику своими откровениями. И, конечно, не обойдётся без сюрпризов: «Juke Box trio» споют песню «Сакура, катана, сакэ» вместе с хозяином «Квартирника».
Смотрите «Квартирник НТВ у Маргулиса» с «Juke Box trio» в субботу 26 мая в 00:05.
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