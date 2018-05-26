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Французские музыканты дали «небесный» концерт в Китае
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Французские музыканты дали «небесный» концерт в Китае 

Мир24 1 час назад
Французские музыканты устроили экстремальное выступление — сыграли на высоте тысячи четыреста метров над землей, передает телеканал «МИР 24».
Концерт прошел в Китае, в национальном лесном парке Чжан-цзя-цзе. Сценой послужили натянутые между скал и гор канаты. Причем, артисты умудрились не только играть в воздухе на разных инструментах, но еще и двигаться.
В целях безопасности все выступали со страховкой. Ранее Houle Douce уже демонстрировали свои умения во Франции, Алжире и Кот-д'Ивуаре.
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